Gabi Tamaș trece printr-o perioadă dificilă. Fostul fotbalist este plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce a fost acuzat de agresiune în Centrul Vechi al Capitalei. În paralel, ies la iveală detalii incredibile despre acest caz. Finalistul Survivor ar fi fost și el bătut, potrivit informațiilor obținute de un jurnalist.

Costin Ștucan a povestit în cadrul unei emisiuni o altă versiune a scandalului în care Gabi Tamaș este implicat. Potrivit relatărilor sale, câștigătorul Asia Express 2025 și Survivor 2026 ar fi fost lovit în acea seară, însă de alte persoane decât cele care l-au acuzat de agresiune. Mai mult decât atât, ies la suprafață aspecte neașteptate. Acesta a explicat că, după ce a fost eliberat, Gabi ar fi plecat pe jos spre Brașov. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Gabi Tamaș ar fi fost și el bătut în Centrul Vechi

Costin Ștucan a prezentat o nouă ipoteză în cazul lui Gabi Tamaș. Acesta a declarat că, în seara în care fostul fotbalist ar fi devenit violent cu alte două persoane, ar fi luat la rândul său bătaie. Incidentul s-ar fi petrecut între el și alți oameni decât cei care au depus plângere la poliție împotriva sportivului.

În plus, după ce Gabi a plecat de la secție, ar fi pornit pe jos spre Brașov. Pe drum ar fi fost preluat de o mașină până când a ajuns la destinație, de unde în următoarele ore a fost ridicat de autorități și dus înapoi la audieri.

„Am auzit o variantă. Înțeleg că Tamaș a luat și el bătaie, dar nu de la ăia pe care i-a bătut. Mi-a povestit cineva aseară că a fost boxat rău Tamaș, de aceea s-a și depus, într-un final, plângere, pentru a scăpa ceilalți care l-au lovit. După ce i-au dat drumul de la secție, în seara aia, cică a plecat pe jos, a mers pe jos patru ore. Cică el a zis că pleacă la Brașov pe jos. A mers patru ore pe jos, în noaptea aia, când s-a întâmplat incidentul, până l-a luat o mașină și l-a dus la Brașov”, a declarat Costin Ștucan, potrivit iAMsport.

Gabi Tamaș se află în arest la domiciliu

Incidentul a avut loc în noaptea de marți, 17 noiembrie, spre miercuri, 18 noiembrie, în Centrul Vechi al Capitalei. Gabi Tamaș ar fi agresat fizic doi bărbați, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii. Inițial, cei doi nu au depus plângere, însă s-au răzgândit, ba chiar unul dintre ei ar fi obținut un certificat medico-legal.

Fostul concurent Asia Express și Survivor a fost reținut pentru 24 de ore, iar apoi instanța a respins arestul preventiv și a decis plasarea lui în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Avocatul său a declarat, în schimb, că va depune contestație pentru că fostul internațional nu reprezintă un pericol public, iar măsura nu era necesară.

„Vom depune contestație, pentru că noi considerăm această sentință prea dură, deoarece, în continuare, este privat de libertate. Cred că își poate exercita funcția de la club până la judecarea contestației și să lucreze de acasă”, a spus Virgil Boglea, avocatul lui Gabi Tamaș.

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Singurele cuvinte pe care Gabi Tamaș le-a rostit, după decizia instanței. Fostul internațional a plecat în Brașov