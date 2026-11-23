Mariana Moculescu face noi acuzații la adresa lui Horia Moculescu și îl desființează fără milă, chiar și după moarte! Fosta soție a regretatului compozitor a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că artistul a terminat un liceu amărât și că nu era în stare de absolut nimic. Și stați să vedeți! Mariana a spus că emisiunea „Atenție, se cântă!” a avut succes doar datorită ei și că el nu făcea altceva decât să-și frece „ouăle” pe scaun! Ce să mai, nici în mormânt nu are parte de liniște din partea fostei neveste.

Mariana Moculescu nu înțelege nici în ruptul capului cum a ajuns Horia Moculescu să fie considerat cel mai bun compozitor român, când abia avea liceul terminat. Fosta soție a regretatului artist a declarat că fetele tinere roiau în jurul lui nu pentru că îl dădea talentul afară din casă, ci pentru că era celebru. Ba mai mult, susține că domnișoarele îi făceau ochi dulci doar-doar s-or trezi și ele vedete peste noapte.

„Sunt șocată de faptul că fostul meu soț, Horia Moculescu, a ajuns să fie declarat cel mai mare compozitor român din toate timpurile, când el n-a făcut nicio școală vocațională, n-a urmat un liceu de muzică și nici Conservatorul. Nimic, nimic! El a terminat doar liceul, nu a avut studii superioare. Eu n-am fost doar soția lui Horia Moculescu, ci o femeie cu multe calități, pentru că el nu lua chiar pe oricine. Eu am terminat liceul de muzică, am studii. În jurul lui roiau fete tinere, dornice să apară pe scenă, în lumina reflectoarelor. El s-a îndrăgostit de mine pentru că am făcut liceul de muzică, nu pentru frumusețea și tinerețea mea”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

Mariana Moculescu, jigniri grave la adresa răposatului

Mariana Moculescu a mai declarat că emisiunea „Atenție, se cântă!” a avut succes numai datorită ei. Fosta soție a regretatului compozitor susține că, în timp ce ea muncea de zor, Horia nu făcea nimic. Bruneta nu s-a oprit aici! A spus că nici fostul ei soț, nici prietenii lui din breaslă nu aveau pic de talent și că muzica pe care o făceau era bună cel mult pentru grădiniță! Ba mai mult, nu înțelege cum a reușit un om fără studii muzicale să ajungă atât de sus și să aducă la televizor tot felul de neica nimeni! Ce să mai, fosta nevastă i-a făcut praf și pulbere pe toți! În ochii ei, nici de serbarea de sfârșit de an nu erau buni.

„Eu am divorțat în decembrie 1999, iar în 2001 am fost reporterița emisiunii lui, «Atenție, se cântă!». Datorită mie a avut succes această emisiune. Când m-a văzut prezentând știrile, s-a ambiționat și el să facă o emisiune, pentru că înainte doar își freca o***e pe scaune, nu făcea nimic. Juca duda la păcănele, venea acasă și trăia din bani împrumutați. Era gelos și invidios pe mine și, din acest motiv, s-a ambiționat. Să-i ia dracu pe toți ăștia cu muzica și cu actoria lor! Nici măcar nu sunt buni, n-au niciun talent, sunt zero în fața mea. Viața e pe primul loc, toate celelalte vin după aceea. Deci dracul de Moculescu trebuia să țină cont că familia este pe primul loc, înaintea muzicii. Să-l ia dracu și pe el, și pe colegii lui de breaslă, care cântă muzică imbecilă, de grădiniță, sovietică. Viața e pe primul loc! Mulți soliști sunt inventați de Horia Moculescu, un om fără liceu de muzică, fără școală. Doamne, Maica Domnului! Atâta prostie omenească… Eu văd imediat prostia proștilor”, a mai mărturisit Mariana.

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