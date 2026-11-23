CANCAN.RO a aflat noi detalii despre incendiul de proporții de la hotelul Alpin din Poiana Brașov! Sorin Mărcuș a declarat că nu crede că focul a fost pus intenționat și că patronul hotelului, Claudiu Aron, care îi este și bun prieten, nu are dușmani. Afaceristul ne-a dezvăluit și ce mesaj i-a trimis amicului său după ce a văzut că locul lui de suflet este mistuit de flăcări.

Un incendiu devastator a izbucnit duminică seara la Hotelul Alpin din Poiana Brașov, iar flăcările au pus pe jar pompierii din patru județe. Mai multe autospeciale au fost trimise de urgență la fața locului, iar forțele de intervenție au fost suplimentate cu echipaje din Prahova, Covasna și Argeș, pentru a împiedica extinderea focului.

Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din clădire, iar din fericire nu au fost înregistrate victime. La peste 15 ore de la izbucnirea incendiului, flăcările încă nu au fost stinse, iar pompierii din Brașov, Covasna, Prahova și Argeș continuă să lupte cu focul! O intervenție de amploare, care s-a transformat într-o adevărată cursă contracronometru!

Informații de ultimă oră!

CANCAN.RO a luat legătura cu Sorin Mărcuș, unul dintre prietenii patronului hotelului Alpin, Claudiu Aron. Partenerul Marinei Almășan a explicat că doar partea de apartamente a fost afectată de incendiu și că are încredere că situația se va rezolva, astfel încât Crăciunul și Revelionul să fie sărbătorite în continuare la celebrul hotel din Poiana Brașov. El a declarat că nu crede nicio clipă că focul a fost pus intenționat! Motivul? Susține că afaceristul este un om extrem de apreciat și iubit de cei din jur, așa că nu vede cine ar fi avut vreun motiv să-i facă rău.

Afaceristul a mărturisit că i-a trimis un mesaj lui Claudiu Aron imediat ce a aflat că hotelul în care a petrecut atâtea momente de neuitat a luat foc. Vestea incendiului l-a îngrijorat, mai ales că locul are o însemnătate aparte pentru el! Din fericire, Sorin Mărcuș a răsuflat ușurat când a văzut că prietenul său i-a răspuns la mesaj și că este bine.

„A ars partea în care oamenii aveau apartamente, nu corpul în care se află hotelul. Exclus să fi pus cineva focul! Eu nu cred așa ceva, refuz să cred. Claudiu este un om foarte bun, foarte săritor și empatic cu toată lumea. Programele de Revelion erau cele mai frumoase, colosale. Sunt convins că Revelionul se va ține și anul acesta, pentru că incendiul a avut loc într-un alt corp al clădirii. Claudiu și Roxana sunt foarte puternici și sunt convins că vor face tot posibilul să remedieze și să cosmetizeze lucrurile cât mai repede. Am încredere că petrecerile de Crăciun și Revelion vor fi organizate în continuare la Alpin. Sunt prieten cu Claudiu Aron și i-am trimis un mesaj de susținere. M-a bucurat să văd că mi-a răspuns. Prietenii mei au rezervat 29 de camere de Revelion la Alpin”, a declarat Sorin Mărcuș pentru CANCAN.RO.

„Și-au investit sufletul în această afacere”

Înainte ca publicația noastră să-l contacteze, Sorin Mărcuș a făcut și o postare emoționantă pe Facebook, după incendiul devastator de la hotelul Alpin. Afaceristul a transmis că este trup și suflet alături de Claudiu Aron și de soția acestuia, în aceste momente cumplite.

„Locul meu de suflet …Câte amintiri…Sunt trup și suflet alături de voi, Claudiu și Roxana cat și de minunata familie Hotel Alpin”, a scris el.

Și Marina Almășan a transmis un mesaj sfâșietor după ce a aflat despre incendiul devastator de la hotelul Alpin. Vedeta a mărturisit că este extrem de dureros ce se întâmplă și că Roxana și Claudiu Aron nu meritau să treacă printr-o asemenea nenorocire.

„Ce lovitură pentru niște oameni care și-au investit sufletul în această afacere”, a mărturisi Marina Almășan.

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Cu cine s-a iubit Sorin Mărcuș, înainte să o cunoască pe Marina Almășan. A avut tot femei celebre!