Dragonu AKA 47, membru fondator al trupei Specii, a făcut, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, mărturisiri cutremurătoare despre perioada în care a fost la un pas de moarte din cauza substanțelor interzise. Rapperul a povestit că anul trecut a ajuns la Spitalul Obregia, după ce a fost agresiv cu fosta soție, și că abia acum a reușit să se pună pe picioare. Un moment poate fi suficient ca viața pe care ai construit-o ani la rând să se prăbușească, iar el a simțit asta pe propria piele.

Rapperul a recunoscut că s-a luptat ani întregi cu dependența de substanțe interzise și alcool și că a fost la un pas de moarte de nenumărate ori. Și stați să vedeți! Dragonu AKA 47 a povestit că situația s-a agravat și mai tare în 2024, după ce a divorțat de soția lui, alături de care a petrecut 14 ani de căsnicie. Despărțirea a venit într-un moment în care artistul se confrunta deja cu probleme grave, iar viața lui a luat-o și mai rău la vale.

„Când aveam 26 de ani, era să fac ciroză din cauza consumului excesiv de droguri și alcool. Am stat internat în spital o perioadă, ca să mă fac bine. Apoi, după divorț, am început să amestec cocaina, alcoolul și marijuana cu medicamentele psihiatrice. De vreo două ori, am fost la un pas de a mi se opri inima, în timp ce mă drogam singur în bucătărie, pe la patru dimineața. Atunci am hotărât să mă mut la Snagov, unde am stat șase luni, pe malul lacului, pentru a mă dezintoxica. În acea perioadă, am reușit să renunț la cele șapte substanțe psihoactive de care eram dependent”, a declarat Dragonu pentru CANCAN.RO.

A fost legat de pat la Obregia!

Dragonu AKA 47 a povestit și cum a ajuns, anul trecut, la Spitalul de Psihiatrie Obregia! Rapperul a recunoscut că, din cauza substanțelor interzise, a devenit agresiv verbal cu fosta lui soție, iar poliția a intervenit și l-a dus la spital. Artistul a mărturisit că ajunsese de nerecunoscut și că a fost legat de pat pentru a nu-i lua pe medici la bătaie. Da, ați citit bine! Stupefiantele și alcoolul l-au transformat, după cum a povestit chiar el, într-un cu totul alt om, iar situația a scăpat complet de sub control.

„La Obregia am ajuns pentru că drogul numit crack îmi schimbase felul de a fi. Eu, care eram o persoană foarte calmă, devenisem extrem de agresiv verbal. Cum s-a întâmplat? Mă certam foarte rău cu fosta mea soție, iar cineva a chemat poliția din cauza scandalului. M-am luat la ceartă și cu polițiștii, iar aceștia, văzând că sunt agresiv, m-au urcat în dubă și m-au dus la Spitalul Obregia. Acolo m-am certat cu toți medicii care erau de gardă în seara respectivă și uite așa m-am trezit legat de pat, în camera de urgență, divorțat și fără dinți în gură. După aceea, am petrecut două zile la secția «fără clanță», într-un regim asemănător celui de penitenciar. Apoi am trecut prin niște comisii, pentru a demonstra că sunt apt din punct de vedere psihic să stau în libertate. Ulterior, am fost mutat de la secția «fără clanță» la una cu regim semideschis, într-un pavilion unde nu mai eram păziți la masă de brancardieri, care se asigurau că nu folosim tacâmurile cu care mâncam în alte scopuri”, a mai povestit rapper-ul.

Substanțele interzise i-au distrus viața

Rapperul a spus că el nu și-a dorit să divorțeze, însă femeia cu care are trei copii și alături de care a trăit o poveste de dragoste timp de 14 ani nu a mai vrut să continue căsnicia. Dragonu AKA 47 a recunoscut că a pierdut deja două relații din cauza dependenței de substanțe interzise și că acum încearcă din răsputeri să se pună pe picioare, pentru a nu o pierde și pe actuala iubită.

„Eu nu am vrut să divorțez, dar o căsnicie nu se ține cu forța. Și da, totul s-a terminat cu scandal, însă în prezent este pace și am o relație de prietenie armonioasă cu fosta mea soție, astfel încât să ne putem crește copiii cu demnitate, fără certuri și reproșuri, și să le oferim liniștea de care au nevoie. Am pierdut și prima relație, cea cu Mădălina, din cauza consumului, dar și căsnicia cu Ioana. Acum sunt atent să nu pierd și relația pe care o am în prezent cu Danda! Lupta cu substanțele interzise este una pe viață. Este suficientă o singură secundă de neatenție ca să recazi în dependență. E înfiorător!”, a spus Dragonu.

Rapperul a dezvăluit și cine este tânăra care i-a furat inima după divorț. Se pare că a ieșit, în sfârșit, soarele și pe strada lui, căci Dragonu ne-a spus că este îndrăgostit ca în tinerețe și că actuala iubită îl face foarte fericit.

„O cheamă Danda, e artistă, este o femeie ai cărei părinți sunt scriitori și are o casă plină de cărți. Ne știm de mult timp și ne-am sărutat pe scenă, la show-ul de reunire Kazi Ploae și Specii. De atunci, am rămas împreună. Avem o relație hippie-avangardistă și întreaga acțiune se petrece în galaxia Andromeda. E ciudat că nu am mai simțit de mult timp fluturii îndrăgostirii în inimă și nu știu cum să reacționez la faptul că sunt îndrăgostit lulea, dar mă simt fericit”, a mărturisit artistul.

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