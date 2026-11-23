România intră într-o perioadă de răcire treptată în următoarele două săptămâni. Potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 23 noiembrie – 6 decembrie, temperaturile vor coborî semnificativ în majoritatea regiunilor, iar ploile vor fi înlocuite treptat de lapoviță și ninsoare. În unele zone, maximele diurne vor ajunge sub pragul înghețului.

Meteorologii estimează o scădere constantă a valorilor termice la nivelul întregii țări, cu episoade temporare de încălzire în vest și centru. Precipitațiile vor fi prezente pe aproape tot parcursul intervalului, iar spre finalul lunii noiembrie sunt așteptate cantități mai importante de apă și ninsoare în mai multe regiuni.

Temperaturi negative în Moldova și răcire accentuată în Transilvania

În Moldova, vremea va continua să se răcească. Media temperaturilor maxime va coborî de la aproximativ 5 grade până la valori de minus 4 – minus 5 grade spre finalul intervalului. În același timp, minimele vor scădea de la aproximativ zero grade la minus 8 grade.

Precipitațiile vor fi frecvente și vor deveni predominant ninsori. În intervalul 27-29 noiembrie sunt posibile cantități mai însemnate de precipitații.

Și în Transilvania se va resimți răcirea, după o scurtă perioadă de încălzire. La început, maximele vor scădea de la 5 grade la aproximativ zero grade, iar minimele vor ajunge la minus 4 grade. Spre mijlocul perioadei sunt estimate temperaturi diurne de până la 6 grade, însă ulterior valorile vor coborî din nou. La finalul intervalului, media maximelor va fi de zero – minus 1 grad, iar minimele vor ajunge la aproximativ minus 6 grade.

Precipitațiile vor trece treptat de la ploaie la ninsoare, iar în 28 și 29 noiembrie pot fi local moderate cantitativ.

Încălzire temporară în vestul țării, urmată de o nouă răcire

În Banat, începutul perioadei va aduce o scădere a valorilor maxime de la 6 la aproximativ 4 grade. Spre sfârșitul primei săptămâni este așteptată o încălzire temporară, cu maxime în jurul valorii de 7 grade și minime de 3-4 grade.

Ulterior, temperaturile vor coborî din nou. Până pe 6 decembrie, media maximelor va ajunge la aproximativ 2 grade, iar cea a minimelor la minus 4 grade. Sunt prognozate ploi, lapoviță și ninsori, în special spre finalul primei săptămâni.

În Crișana, maximele vor scădea inițial de la 6 la aproximativ 2 grade, după care vor urca temporar la 7-8 grade. Finalul intervalului va aduce din nou temperaturi de aproximativ 2 grade ziua și minus 4 grade noaptea.

În Maramureș, media maximelor va coborî de la 5 la 1 grad, apoi va crește temporar la 6-7 grade înainte de o nouă răcire. Spre începutul lunii decembrie, maximele vor reveni în jurul valorii de 1 grad, iar minimele vor coborî până la minus 6 grade. Precipitațiile vor fi tot mai des sub formă de ninsoare.

Muntenia, Oltenia și Dobrogea se apropie de pragul înghețului

În Muntenia, media temperaturilor maxime va scădea de la 11-12 grade până în jurul valorii de zero grade la finalul perioadei analizate. Minimele vor coborî de la 1-3 grade la aproximativ minus 6 grade.

Sunt așteptate episoade de ploaie, lapoviță și ninsoare, iar probabilitatea unor cantități mai importante de precipitații crește în intervalul 27-29 noiembrie.

O evoluție similară este estimată și pentru Oltenia. Aici, maximele vor coborî de la aproximativ 10 grade la zero – 1 grad, în timp ce minimele vor ajunge la valori cuprinse între minus 4 și minus 6 grade. Finalul primei săptămâni aduce și în această regiune șanse mai ridicate pentru precipitații însemnate.

În Dobrogea, maximele vor scădea inițial de la 15 la aproximativ 8 grade, vor crește temporar până la 10 grade, apoi vor coborî spre zero grade până la sfârșitul intervalului. Minimele vor ajunge la aproximativ minus 4 grade. Precipitațiile vor include ploi, lapoviță și, pe alocuri, ninsoare.

Ninsori frecvente la munte și minime de minus 10 grade

La munte, răcirea va fi și mai accentuată. În primele zile, media temperaturilor maxime va coborî de la zero la minus 7 grade, iar minimele vor ajunge de la minus 1 la aproximativ minus 10 grade.

Meteorologii estimează o încălzire ușoară la mijlocul intervalului, când maximele ar putea urca până la 1 grad, iar minimele la minus 2 grade. După acest episod, valorile termice vor scădea din nou, ajungând spre final la maxime de aproximativ minus 4 grade și minime apropiate de minus 10 grade.

Precipitațiile vor fi prezente pe aproape întreaga perioadă analizată, predominant sub formă de ninsoare. În zilele de 28 și 29 noiembrie sunt posibile cantități local moderate de precipitații.

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