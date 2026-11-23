Fanii Survivor așteaptă cu nerăbdare startul noului sezon, iar un mesaj publicat de Adi Vasile pe rețelele sociale pare să ofere cel mai clar indiciu de până acum despre momentul în care va debuta competiția. Prezentatorul a anunțat că echipa se pregătește deja de plecarea în Republica Dominicană pentru filmări și a lansat totodată o întrebare către public despre viitorii concurenți.

Deși în ultimii ani Survivor a început la începutul lunii ianuarie, declarațiile făcute de Adi Vasile pe 23 noiembrie sugerează că sezonul 2027 ar putea debuta mai devreme. Prezentatorul a dezvăluit că plecarea în Republica Dominicană este foarte aproape și că echipa urmează să înceapă filmările în scurt timp.

Adi Vasile a anunțat că plecarea în Dominicană este tot mai aproape

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Adi Vasile le-a transmis urmăritorilor că pregătirile pentru noul sezon Survivor sunt în plină desfășurare. Mai mult decât atât, prezentatorul a lăsat de înțeles că echipa se află înaintea plecării către Republica Dominicană, locul în care se desfășoară competiția.

„Dragilor, vă salut! Știu că mulți dintre voi de-abia așteptă să vadă noul sezon de Survivor. Nu mai e mult până vom pleca în Dominicană și până vom începe filmările. Eu trebuie să vă recunosc că mi-a fost dor de fiecare zi de filmare de acolo, din Dominicană, de echipă și de concurenți. Iar pe voi aș vrea să vă întreb… Ce concurenți v-ați dori să vedeți în Survivor 2027? Așa că lăsați comentariile mai jos, o să le citesc pe toate, iar cu noi informații despre Survivor 2027 voi veni curând. Așa că stați aproape! Pe curând!”, a spus Adi Vasile pe Instagram.

Mesajul său a stârnit imediat reacții în rândul fanilor emisiunii, care au început să propună nume de vedete, influenceri și sportivi pe care și-ar dori să îi vadă în competiția de anul viitor.

Indiciul care sugerează că Survivor 2027 ar putea începe în decembrie

Declarația lui Adi Vasile este importantă deoarece indică faptul că filmările sunt pe punctul de a începe. Dacă echipa va pleca în Republica Dominicană în perioada imediat următoare, există șanse ca noul sezon să ajungă pe micile ecrane încă din luna decembrie.

În anii precedenți, Survivor și-a obișnuit publicul cu lansări la început de an, însă pregătirile anunțate acum ar putea schimba calendarul obișnuit al show-ului. Deocamdată, reprezentanții producției nu au anunțat oficial data de difuzare a primului episod, însă mesajul prezentatorului este considerat de mulți fani drept un indiciu clar că debutul sezonului este mai aproape decât s-ar fi așteptat.

Interesul pentru Survivor rămâne unul ridicat, iar fiecare informație legată de formatul competiției este urmărită cu atenție de telespectatori.

Ce a spus Adi Vasile despre concurenții noului sezon

Pe lângă informațiile despre plecarea în Republica Dominicană, Adi Vasile a vorbit și despre unul dintre subiectele care îi interesează cel mai mult pe fanii emisiunii: concurenții.

Prezentatorul i-a invitat pe urmăritorii săi să își spună părerea și să propună nume pentru noul sezon, promițând că va citi toate comentariile. Deși nu a oferit niciun indiciu despre persoanele care vor intra în competiție, mesajul său a alimentat speculațiile privind distribuția Survivor 2027.

Până la anunțarea oficială a concurenților, cert este că pregătirile pentru noul sezon au intrat într-o etapă avansată. Iar dacă plecarea în Republica Dominicană este atât de aproape cum a lăsat să se înțeleagă Adi Vasile, fanii ar putea vedea mai repede decât se așteptau primele imagini din Survivor 2027.

CITEŞTE ŞI: Cele 10 vedete care ar participa la Survivor 2027. Care sunt numele speculate cel mai des

Antena 1 pregătește surpriza sezonului: Cheloo intră în tabăra Faimoșilor la Survivor 2027?!