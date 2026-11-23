Cristi Borcea are 56 de ani, dar dacă l-ai vedea prin pădurea Băneasa la o plimbare în ritm aprig, mai mult de 40 nu i-ai da. Ajută și tenul său, pe care și-l îngrijește cu obstinație și recunoaște cu nonșalanță că face toate aceste proceduri așa cum o femeie își face rutina zilnică de înfrumusețare. Frumos, asumat, fără ascunzișuri. Cum ar veni, Cristi Borcea nu poartă o mască a ipocriziei în ce privește intervențiile estetice. Dar CANCAN.RO l-a surprins purtând la propriu o mască, după o vizită la clinica unui cunoscut medic estetician. Imaginile vorbesc de la sine!

Chiar dacă poartă ochelari de soare și o mască albă pe toată fața, e ușor să-l recunoști pe Cristi Borcea când iese din clinica unde obișnuiește să-și facă intervențiile estetice. De data aceasta se poate vedea clar ce presupune o asemenea rutină. Cristi Borcea a vorbit de-a lungul timpului despre aceste proceduri pe care și le-a făcut. De la injecții cu botox la filling cu acid hialuronic, de exemplu. Sau lifting facial, procedeu prin care pielea se întinde și dispar ridurile. Ar fi vorba și de lifting de sprâncene, dar și implant de păr, o intervenție pe care o fac tot mai mulți bărbați, nu doar cei cu mari posibilități financiare, cum este Cristi Borcea.

La ieșirea din clinică Cristi Borcea pare să poarte o mască de calmare cu gel, care de obicei se aplică după un peeling sau după un tratament facial. Poate chiar un microneedling, dar nu e treaba nimănui, firește. Cert este că Borcea tratează situația cu dezinvoltură și nu se sinchisește să apară în public cu această mască. În definitiv, pentru Cristi Borcea acestea sunt lucruri de rutină, își face injecții o dată la două-trei luni.

Efectele se văd. Cristi Borcea pare foarte tânăr, nu are niciun rid, și nici nu pare să fi suferit daune la pielea de pe față, cum pățesc multe femei care abuzează de aceste procedee. Ultima oară CANCAN.RO l-a surprins pe Borcea la o plimbare de întreținere prin Pădurea Băneasa, iar tenul arăta perfect – imaginile sunt AICI.

Imediat ce iese din clinică, Cristi Borcea se repede spre mașină, în care urcă și pleacă. Probabil are de la medic recomandarea să nu petreacă prea mult timp în frig după această procedură și mai ales să evite zonele cu germeni, ca să prevină infecțiile. Cristi Borcea pare obișnuit cu toată această tevatură, se comportă precum un român obișnuit care a ieșit de la frizerie. Diferența e că aceste proceduri costă sute, chiar mii de euro pentru o vizită. Din fericire, Cristi Borcea își permite.

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