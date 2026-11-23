Cine să fie acest băiat înalt, bine făcut, cu alură de rapper american și o geacă pe măsură? Nu orice geacă, ci o geacă statement, cu regretatul 2Pac Shakur, marele rapper american. Trebuie să fie neapărat un artist, un cântăreț de rap autohton. Dar domnul surprins de CANCAN.RO în parcarea unui mare centru comercial din nordul Capitalei nu mai e chiar un tinerel cu aplecare spre rap, trap și ce genuri mai există în prezent. Ei bine, nu, e o vedetă de acum aproape 30 de ani! Doamnelor și domnilor, vi-l prezentăm pe Nick de la N&D, fost coleg cu Delia Matache.

Nicolae Marin, 49 de ani, nume de scenă Nick, sau mai precis Nick de la N&D. E vorba de trupa pe care o înființa chiar el în 1999 (mileniul trecut, fraților!). N&D, adică Nick și Delia. Delia Matache, marea Delia! Aceasta e pe scurt povestea lui Nick. Au urmat unele dintre cele mai fredonabile melodii din istoria muzicii românești, care vor rămâne în istorie și le vor fredona și nepoții cititorilor de astăzi. Puțini mai știu cine era Nick de la N&D, sau care e povestea trupei. Poate chiar li se pare cunoscută vocea feminină de la melodia „Vreau să plâng, de tine să uit, vreau să uit. . .”. Și pe care o fredonează mii și mii de românce cărora le e dor de cineva sau vor să-l uite pe acel cineva. Sau, cine nu știe melodia „Vino la mine”, melodia pe care o fredona însăși Mădălina Ghenea când ieșea din Loft, împreună cu prietenele ei, într-o seară, sau mai bine zis o dimineață din toamna asta – detalii AICI.

Îl vedem pe Nick costumat eclectic, cu un tricou alb cu imprimeuri. Oare mai are „brandul” din tinerețe? Ce-i drept, era destul de sexy, întrebați-vă mămicile, sigur erau leșinate după el! Desigur, geaca dă greutate personajului, e plină cu citate și versuri din 2Pac, zici că e un altar dedicat marelui rapper. Urmează blugii largi, stil West Coast. Și o pungă cu cumpărături de la Tedi, pentru că poate Nick se duce la ziua cuiva.

După doar patru ani de succes nebun, trupa N&D se destrăma. Ce-a fost la mijloc nu s-a spus niciodată explicit. S-au mai auzit zvonuri, au fost și declarații ale celor doi, dar nimic concludent. De exemplu, lui Nick nu i-a convenit cum se împărțeau banii, adică jumi-juma, pentru că el scria, compunea și acoperea multe cheltuieli. Cert este că Delia a trecut pe cariera solo și a dat lovitura. Big time! Așa, simbolic, putem măsura diferența în numărul de fani pe Instagram. Nick are doar 34k de followeri pe Instagram. Delia are 2.6 milioane.

Dar nu doar like-urile aduc fericirea. Nick e căsătorit cu Cătălina Marin, cu care are o relație de peste 30 de ani și au o singură fiică, Andreea, care îi calcă pe urme tatălui ei. Și se pare că are toate șansele să-și depășească tatăl. La doar 19 ani, tânăra este hotărâtă să-și facă un loc în lumea muzicii, urmând exemplul lui Nick. Însă muzica nu este singura ei pasiune. Andreea este foarte activă și în social media, unde și-a construit deja o comunitate impresionantă. Mai mult, se ocupă inclusiv de conturile tatălui său, iar cifrele înregistrate pe paginile acestuia arată că se pricepe.

Nick și soția sa au apărut la emisiunea Power Couple. Pe plan profesional, Nick mai cântă la câte un „bairam”, cum se numeau petrecerile în anul 2000, când Nick era pe val. Dar chiar dacă Delia e cu mult în față pe plan profesional și evident și financiar, din păcate artista nu l-a egalat pe Nick și la familia. Din păcate, Delia Matache nu a re copii. E căsătorită cu Răzvan Munteanu din 2012, nu au niciun copil, însă Delia are doi nepoței de la sora sa, Oana Matache.

CITEȘTE ȘI:

În așteptarea concertelor, Delia Matache e relaxată! Și-a scos soțul la o cafea sportivă

NU RATA!

Cum arată fiica lui Nick de la N&D, la 19 ani! Andreea îi calcă pe urme tatălui său și vrea să cucerească scena