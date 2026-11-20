Loredana Groza nu are nevoie de mari prezentări, fiind o veritabilă vedetă, și asta nu de ieri-de alaltăieri. CANCAN.RO a surprins-o alături de fiica ei, Elena Boncea, 29 de ani, undeva în zona de nord a Capitalei, la niște daraveri birocratice, pe la o bancă. În timp ce fiica ei este îmbrăcată absolut normal pentru o tânără, Loredana e și azi la parada modei. Ținuta, pe care o vom prezenta mai jos, este completată de un semn hindus aplicat pe frunte. Nu e prima oară când Loredana poartă „bindi”, semnul indian dintre sprâncene. Semnificația sa, dezvăluită pe larg în acest articol.

Loredana Groza, 56 de ani, nu este doar o cântăreață, actriță, sau mai nou influenceriță și creatoare de conținut (contul său de Instagram are 636k followeri), ci și o femeie înțeleaptă, care a făcut în viață foarte multe alegeri inteligente. Poate și din acest motiv a ales să poartă pe frunte un „bindi”, semnul celei de-a șasea chakre, cea a ochiului interior, numit și ochiul minții. Simbolul este unul indian, cu rădăcini în religia hindusă.

Și, dacă a pornit de la „bindi”, Loredana a decis să-și asorteze ținuta cu simbolul care marchează locul chakrei introspecției, sau a autocunoașterii, cum spuneau filosofii greci, începând cu acel γνῶθι σεαυτόν, sau „gnose se avton” din templul lui Apollo din Delphi. De aceea poartă o pereche de șalvari verzi, cu o țesătură amplă, ce cade în falduri grele. Deasupra, fiind cam răcoare, Loredana poartă un sweatshirt cu însemnele echipei de fotbal american Green Bay Packers, din Wisconsin. Nu știam că Loredana e fană fotbal american, dar ce-i drept, umerii aceia drepți ai musculoșilor atleți americani sunt foarte sexy, poate i-au sărit în ochi vedetei noastre. Asortarea este magnifică, în orice caz.

Pe lângă acestea, niște pantofi sport numai buni de făcut niște ture prin oraș, o căciulă adecvată sezonului și foarte fâșneață. Desigur, părul auriu al Loredanei este vedeta întregii combinații. Și se asortează perfect cu bronzul, culoarea următorului element din „ținuta” Loredanei. Despre ce e vorba? Face cât două apartamente, are patru roți și o telecomandă, pe care Loredana o ține în mână.

Un Range Rover SV, nava amiral a mărcii Range Rover, un impozant SUV care „face” vreo 250.000-300.000 de euro, completează echipamentul divei. Din imaginile obținute de CANCAN.RO se observă că Loredana nu a zăbovit prea mult pe la bancă, probabil e ocupată cu pregătirea concertelor și aparițiilor de Crăciun. Vine o perioadă foarte aglomerată pentru artiștii cu căutare, iar Loredana e bineînțeles în TOP.

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