În timpul filmărilor de la Asia Express, Alex Gîlcă și Loredana Chivu au avut ocazia să petrecă două zile împreună. Schimbul temporar de echipe i-a pus pe cei doi într-o postură care, la vremea respectivă, părea să nu fie tocmai confortabilă pentru Valerie Lungu.

Înainte de schimbul de coechipieri, influencerița și-a avertizat soțul și l-a anunțat că nu are voie să doarmă în același pat cu Loredana: „Deci, dacă dormi pe pat, DIVORȚ. La podele să-mi dormi”, i-a strigat ea lui Alex Gîlcă.

După cele două zile în care Alex Gîlcă și Loredana Chivu au fost în aceeași echipă, mai în glumă, mai în serios, Valerie Lungu nu s-a abținut să nu trimită câteva „săgeți” către cei doi. Curioasă de interacțiunea lor, dar și dacă între ei au existat apropieri fizice sau gesturi care să depășească relația de colegialitate, după cele două zile petrecute separat, influencerița l-a luat direct la întrebări pe Alex. Replica faimoasă care a rămas în mintea telespectatorilor a fost când l-a întrebat pe Alex dacă „a pus mâna pe silicon”.

„Ai zis că te-ai înțeles bine cu Loredana. Ai avut gesturi, ai pus mâna pe silicon? Ai făcut ceva?”, a declarat Valerie Lungu, la Asia Express.

Valerie Lungu: „Lui nu-i plac femeile cu silicoane”

Deși telespectatorii au observat că Alex Gîlcă a fost numai un zâmbet în timpul schimbului de coechipieri, Valerie Lungu mărturisește acum că nu a avut nicio emoție în ceea ce privește apropierea soțului ei de Loredana. Mai mult de atât, ea spune acum că scenele de „gelozie” ar fi fost orchestrate special pentru audiență.

Valerie Lungu a descris-o pe Loredana Chivu ca fiind o femeie extrem de frumoasă, glumeață, însă nu este genul de femeie de care să-i fie teamă sau pe care să o considere un pericol.

„Lui nu-i plac femeile cu silicoane. Este o preferință personală, dar asta nu înseamnă că Loredana nu este o fată superbă. Eu o gelozez cu o gelozie albă. Eu am făcut toată treaba asta pentru show. Alex m-a întrebat „Bă, ce faci?”. Am făcut toată treaba asta pentru show: „Suntem la televizor… trebuie să dăm ceva, ce vrei? Să stau mută?”. Am mai stat cu Loredana. Ea are bărbații ei, iubitul ei, nu are nevoie de Alex. Este o persoană hazlie, glumea încontinuu, normal că râdea la glumele ei. Noi nu glumim, noi suntem mai serioși, avem glumele noastre moldovenești. Eu m-am bucurat că s-a distrat. Bravo lor! Eu chiar l-am întrebat: „Ai pus și tu mâna pe silicon?”, a spus Valerie Lungu în podcastul Face to Face.

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