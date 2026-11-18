Superliga a fost pusă pe pauză în ultima săptămână, însă la FCSB a avut loc un cutremur de magnitudine uriașă! MM Stoica și Florin Cernat au părăsit clubul, iar în locul lor au fost aduși Raul Rusescu și Lukasz Szukala.

EXCLUSIV FCSB este o producție marca ProSport și poate fi urmărită marți în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport, de la ora 16:45.

Pe lângă plecările lui MM Stoica și a lui Florin Cernat, FCSB s-a despărțit și de Alin Stoica, în timp ce Lucian Filip a fost trimis să fie antrenor principal la echipa secundă.

S-au schimbat lucrurile și la Academie, unde mai mulți antrenori au fost dați afară, asta și după intervenția lui Gheorghe Mustață. Avem imagini de la fața locului pe care vi le vom prezenta astăzi în cadrul emisiunii EXCLUSIV FCSB, de la ora 16:45.

În plus, Gigi Becali a luat lângă el alți doi oameni importanți prin care încearcă să facă transferurile în perioada următoare. Primul fotbalist dorit de patronul FCSB ar putea ajunge la echipă chiar din ianuarie 2027. Discutăm toate acestea azi, la EXCLUSIV FCSB.

Invitații emisiunii de astăzi sunt Nana Falemi, fost fotbalist la Steaua, dar și antrenor implicat direct în fotbalul juvenil, și Robert Panduru, preparator fizic cu ștate vechi la naționala U19 a României.

Veți putea participa direct la EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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