Este miercuri și merităm puțină relaxare după aceste zile de muncă intensă, motiv pentru care vă invităm să vă relaxați alături de noi și de un nou banc amuzant. Echipa CANCAN.ro vă prezintă o discuție de cuplu, în care finalul este… imprevizibil!

— Tu de ce nu ești romantic ca alți bărbați?

— Cum adică nu sunt romantic?

— Păi, alți bărbați sunt în stare să aducă și luna de pe cer.

— Eu nu pot să-ți aduc luna de pe cer, dar pot să-ți dau vreo două palme, să vezi stele verzi!

Alte bancuri amuzante

Doctorul, pacientul și finala Champions League

Un bărbat merge la doctor și îi spune:

– Domnule doctor, am o problemă gravă. În fiecare noapte visez că sunt într-un stadion de fotbal, iar 30.000 de oameni strigă la mine să dau mingea mai departe. Mă trezesc transpirat și nu mai pot dormi!

Doctorul îl ascultă atent și îi spune:

– Vă prescriu niște pastile. Luați una înainte de culcare și o să vedeți că nu mai visați așa.

Bărbatul întreabă:

– Și dacă în seara asta am meci?

Doctorul:

– Atunci nu luați pastila.

Bărbatul se gândește puțin și spune:

– Bine, dar mâine seară sigur o iau.

Doctorul:

– Perfect. Și în seara asta ce faceți?

– În seara asta este finala Champions League. Nu pot să-mi las echipa la greu!

Comandă la restaurant

Un bărbat intră într-un restaurant și comandă:

– O supă, un grătar și o bere, vă rog.

Chelnerul îi aduce supa, iar bărbatul începe să mănânce. După câteva linguri, îl cheamă:

– Domnule, veniți puțin! Cred că am ceva în supă.

Chelnerul se uită și întreabă:

– Ce anume, domnule?

– O muscă!

Chelnerul ia farfuria, se uită atent, apoi spune:

– Nu vă faceți griji, domnule, este doar o muscă mică.

Bărbatul, nervos:

– Nu mă interesează dacă e mică! Eu am comandat supă, nu insecte!

Chelnerul îi ia farfuria și se întoarce după câteva minute cu alta.

Bărbatul gustă, apoi îl cheamă din nou:

– Acum e și mai rău!

– Ce s-a întâmplat, domnule?

– Acum nu mai e o muscă! Sunt două!

Chelnerul se uită în farfurie și spune calm:

– A, da… probabil că cea din prima supă și-a chemat un prieten să vadă de ce a fost mutată!

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