Un cunoscut preot din Cluj, care în urmă cu câțiva ani a făcut deliciul presei locale după un amantlâc ce l-a costat o căsnicie, a fost chemat să dea socoteală în fața instanței, chiar de către fosta soție. Și nu pentru gestul de infidelitate, ci pentru banii pe care îi câștigă ca ”influencer” duhovnicesc pe Youtube! Femeia a cerut majorare pensiei alimentare, convinsă fiind că Google îi virează acestuia, lunar, mii de euro.

Preotul Ovidiu Ciprian-Marțis a ajuns protagonistul unor dezvăluiri incendiare în presa locală, fiind acuzat că ar fi avut o relație extraconjugală. În 2021, acesta a divorțat, însă nici până astăzi cei doi foști soți nu au dat-o la pace.

Cei doi s-au reîntâlnit de zeci de ori în instanță, acolo unde fosta soție, în calitate de reprezentant legal al copiilor pe care îi au împreună, a deschis mai multe procese, prin care încearcă să obțină de la preot pensia alimentară stabilită tot de judecători.

Convinsă că veniturile preotului nu s-ar limita doar la salariul de încasat de la parohie, ea a făcut o cerere care i-a uimit pe judecători. Femeia a invocat un canal de Youtube pe care preotul îl deține și ar încasa, potrivit estimărilor ei, între 3.000 și 15.000 de dolari lunar. Astfel, a cerut ca instanța să solicite de la informații despre banii încasați de acesta de la Google și Google AdSense.

„Efectuarea unei adrese prin care să se indice sumele de bani în lei și în euro încasate de către pârât de la Google ####### Ltd și Google AdSense”, se arată în încheierea de ședință din 26 noiembrie 2025.

Doar că judecătorii nu au considerat necesară această verificare, pentru că preotul acceptase, se pare, majorarea pensiei alimentare, așa cum s-a cerut inițial.

Preotul și-ar fi implorat soția să-l ierte

Potrivit actelor depuse la dosar, salariul preotului ar fi de 6.525 de lei, iar din bani aceștia, susține el, ar fi plătit în continuare ratele pentru casa în care a rămas fosta soție și copiii. Și pe lângă asta, ar fi achitat și 1.500 de lei pentru asigurări medicale și de viață. Ba chiar invocă la un moment dat că este ajutat de mama sa pentru a face față cheltuielilor.

În cele din urmă, judecătorii au stabilit ca pensie alimentară pentru cei copii să fie majorată la jumătate din venitul lui net lunar.

Preotul Ovidiu-Ciprian Marțiș a avut parte de un divorț zgomotos în 2021, după ce a ajuns în centrul unui scandal amoros care a făcut vâlvă.

Ziar de Cluj a relatat, citând surse apropiate familiei, că preotul și-ar fi înșelat soția timpd e mai bine de cinci ani și că ar fi avut o amantă de care nu putea să se despartă.

Potrivit acelorași relatări, părintele și-ar fi implorat soția să-l ierte, însă fără succes.

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