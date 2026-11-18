Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.
Ora de geografie:
– Bulă, te-ai pregătit pentru azi?
– Da, domn profesor.
– Atunci spune-mi unde sunt Munţii Apuseni.
– La pagina 98, domn profesor.
Alte bancuri haioase
Un bărbat merge la doctor și îi spune:
– Domnule doctor, am o problemă gravă. În fiecare noapte visez că sunt într-un stadion de fotbal, iar 30.000 de oameni strigă la mine să dau mingea mai departe. Mă trezesc transpirat și nu mai pot dormi!
Doctorul îl ascultă atent și îi spune:
– Vă prescriu niște pastile. Luați una înainte de culcare și o să vedeți că nu mai visați așa.
Bărbatul întreabă:
– Și dacă în seara asta am meci?
Doctorul:
– Atunci nu luați pastila.
Bărbatul se gândește puțin și spune:
– Bine, dar mâine seară sigur o iau.
Doctorul:
– Perfect. Și în seara asta ce faceți?
– În seara asta sunt finala Champions League. Nu pot să-mi las echipa la greu!
Un bărbat intră într-un restaurant și comandă:
– O supă, un grătar și o bere, vă rog.
Chelnerul îi aduce supa, iar bărbatul începe să mănânce. După câteva linguri, îl cheamă:
– Domnule, veniți puțin! Cred că aveți ceva în supă.
Chelnerul se uită și întreabă:
– Ce anume, domnule?
– O muscă!
Chelnerul ia farfuria, se uită atent, apoi spune:
– Nu vă faceți griji, domnule, este doar o muscă mică.
Bărbatul, nervos:
– Nu mă interesează dacă e mică! Eu am comandat supă, nu insecte!
Chelnerul îi ia farfuria și se întoarce după câteva minute cu alta.
Bărbatul gustă, apoi îl cheamă din nou:
– Acum e și mai rău!
– Ce s-a întâmplat, domnule?
– Acum nu mai e o muscă! Sunt două!
Chelnerul se uită în farfurie și spune calm:
– A, da… probabil că cea din prima supă și-a chemat un prieten să vadă de ce a fost mutată!