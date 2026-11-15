BANCUL ZILEI | Într-o dimineață, soția pregătea micul dejun

BANCUL ZILEI | Într-o dimineață, soția pregătea micul dejun
Bancul zilei de duminică/ sursă foto: social media
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CANCAN.RO îți aduce și azi sâmbetul pe buze. Bancul de duminică te va face să râzi cu gura până la urechi. Într-o dimineață, soția pregătea mic-dejunul. În momentul în care se pregătea să prăjească ouăle, soțul intră în bucătărie, tipând. 

Într-o dimineață, soția pregătea mic-dejunul. În momentul în care se pregătea să prăjească ouăle, soțul intră în bucătărie, tipând:

– Oh, nu, nu, nu, nu… Nu le arde! Fii atentă, le vei arde! Încet! Încet! Întoarce-le ușor! Încet! Încet! O, Dumnezeule! Pune sare! Întoarce-le acum! Încet! Oh, Dumnezeule! Sare, sare, sare! Prea mult…!!!

Confuză, soția îl întreabă:

– Ce dracu e cu tine ?!?

Soțul răspunde:

– Am vrut să știi cum e să te ascult, atunci când conduc.

Bancul zilei de duminică/ sursă foto: social media

Alte bancuri amuzante

Doi prieteni stau de vorbă:

– Cum e, mă, să fii însurat?

– Super tare, mă simt de parcă aş fi din nou în liceu.

– Cum adică?

– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

Soţul şi soţia stau de vorbă

Ea, nemulţumită de viaţa socială, îi spune:

– Invită-mă şi pe mine la un restaurant, un bar, ceva…
– Nu ies cu femei căsătorite!
– Dar sunt nevasta ta!
– Nu fac excepţii!

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.
– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.
– Vă loveşte? Vă jigneşte?
– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

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