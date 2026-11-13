BANC | Bulă este prins copiind

Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

— Bulă, tot copiezi de la colegi?

— Nu, doamnă profesoară, doar verific dacă au aceleași rezultate ca mine!

Alte bancuri haioase

Soțul și soția la restaurant

Un bărbat merge cu soția la un restaurant elegant. Chelnerul vine să le ia comanda.

– Domnule, ce doriți să comandați?

– Pentru mine, o friptură de vită, bine făcută, cu cartofi prăjiți și o bere rece.

– Excelent! Și pentru doamna?

– Pentru doamnă, aduceți meniul, să aleagă singură.

Soția se uită urât la el și spune:

– Dragule, dar tu nu mă întrebi niciodată ce îmi place!

Soțul, foarte calm:

– Ba da, iubito, dar de fiecare dată când te întreb, îmi spui că nu contează și că mănânci ce vreau eu.

Chelnerul încearcă să schimbe subiectul:

– Doriți și un desert?

Soțul răspunde:

– Da, două prăjituri. Una pentru mine și una pentru doamna, dacă mai vorbește cu mine până atunci!

Bărbatul la doctor

Un bărbat merge la doctor și îi spune:

– Domnule doctor, am o problemă gravă. Soția mea nu mă mai ascultă deloc!

Doctorul îl întreabă:

– De când se întâmplă asta?

– Păi, de vreo zece ani.

– Și de ce veniți abia acum?

– Pentru că ieri am descoperit că nici câinele nu mă mai ascultă!

Doctorul începe să râdă și îl întreabă:

– Dar dumneavoastră ce faceți când soția nu vă ascultă?

– Ridic vocea.

– Și funcționează?

– Nu, dar măcar mă aud vecinii și îmi dau dreptate!

Doctorul îi recomandă să fie mai calm și să încerce să comunice.

Bărbatul pleacă acasă, intră în bucătărie și o întreabă pe soție:

– Iubito, mă auzi?

Soția:

– Da!

El, surprins:

– Și atunci de ce nu mă asculți niciodată?

Soția îi răspunde:

– Pentru că una e să aud și alta e să-mi stric ziua!