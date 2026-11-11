BANCUL ZILEI | Ajunge nevasta acasă și își găsește bărbatul hărnicind prin bucătărie ca o furnicuță

BANCUL ZILEI | Ajunge nevasta acasă și își găsește bărbatul hărnicind prin bucătărie ca o furnicuță
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât. 

Ajunge nevasta acasă si îşi găseşte barbatelul harnicind prin bucătărie ca o furnicuta, masa pregătită pentru doua persoane, lumânări, atmosfera romantica…
-Vai, ce surpriză!
-Na, chiar că îi! Io am crezut ca vii abia mâine acasă!!

Alte bancuri haioase

Soțul și soția la restaurant 

Un bărbat merge cu soția la un restaurant elegant. Chelnerul vine să le ia comanda:

– Domnule, ce doriți să serviți?

– Pentru mine, un steak bine făcut, iar pentru soția mea o salată.

Soția se uită indignată la el:

– Adică eu doar o salată? De ce nu mă întrebi și pe mine ce vreau?

Soțul, foarte calm:

– Bine, iubito, ce vrei să mănânci?

– Și eu vreau steak!

Chelnerul notează comanda și întreabă:

– Cum doriți carnea, doamnă?

– Foarte bine făcută!

Soțul intervine imediat:

– Vedeți? De asta i-am comandat salată! Dacă o lași să aleagă, distruge și carnea, și relația cu bucătarul!

Bărbatul la doctor

Un bărbat merge la doctor și îi spune:

– Domnule doctor, am o problemă gravă. Soția mea nu mă mai ascultă deloc!

Doctorul îl întreabă:

– De cât timp se întâmplă asta?

– De vreo 10 ani.

– Și de ce ați venit abia acum?

– Păi, până ieri credeam că e normal!

Doctorul începe să râdă și îl întreabă:

– Dar ce se întâmplă concret?

– Păi, îi spun să-mi aducă papucii, nu mă aude. Îi spun să-mi facă o cafea, nu mă aude. Îi spun că vreau să mă uit la fotbal, nu mă aude!

Doctorul se gândește puțin și îi spune:

– Faceți un test. Când ajungeți acasă, de la ușă, spuneți-i ceva. Dacă nu vă răspunde, apropiați-vă și repetați. Continuați până vă aude.

Bărbatul ajunge acasă și strigă din ușă:

– Iubito, ce avem de mâncare?

Niciun răspuns.

Se apropie de sufragerie:

– Iubito, ce avem de mâncare?

Nimic.

Ajunge lângă ea, care gătea în bucătărie, și întreabă din nou:

– Iubito, ce avem de mâncare?

Soția se întoarce nervoasă:

– Pentru a patra oară îți spun: SARMALE! TU NU AUZI NIMIC?!

VEZI ȘI: BANC | Bulă intră val-vârtej într-un salon de tatuaje

BANC | Bulă se întoarce din America

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
BANC | Bulă se duce la medic. După ce este consultat, îl întreabă
BANC | Bulă se duce la medic. După ce este consultat, îl întreabă
BANCUL ZILEI | Tânărul judecător și colegul mai în vârstă
BANCUL ZILEI | Tânărul judecător și colegul mai în vârstă
BANC | „Bulă, de ce ai întârziat?”
BANC | „Bulă, de ce ai întârziat?”
BANCUL ZILEI | Elena de la cabinetul stomatologic
BANCUL ZILEI | Elena de la cabinetul stomatologic
BANC | Vrând să își vândă mașina cât mai repede, Bulă lipește un anunț pe geamul din spate
BANC | Vrând să își vândă mașina cât mai repede, Bulă lipește un anunț pe geamul din spate
„Ultimul mamut”. A ajuns la 310 kilograme și a slăbit peste 120. Următorul pe listă: maratonul de la Atena
Mediafax
„Ultimul mamut”. A ajuns la 310 kilograme și a slăbit peste 120. Următorul pe listă: maratonul de la Atena
Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru pretinse fapte de răsturnare a ordinii constituționale, reluat la Curtea de Apel București. Fostul prezidențiabil a refuzat să dea declarații. Busculadă în fața sălii de judecată. Susținătorii scandează pe trepte
Gandul.ro
Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru pretinse fapte de răsturnare a ordinii constituționale, reluat la Curtea de Apel București. Fostul prezidențiabil a refuzat să dea declarații. Busculadă în fața sălii de judecată. Susținătorii scandează pe trepte
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară
Adevarul
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
Digi24
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
Anchetă la Gorj după avortul unei adolescente violate în mod repetat de tatăl ei / Medicul ginecolog, dus la audieri
Mediafax
Anchetă la Gorj după avortul unei adolescente violate în mod repetat de tatăl ei / Medicul ginecolog, dus la audieri
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Mihaela Rădulescu, mesaj dur după pierderile care i-au schimbat viața: „Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare”
Click.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj dur după pierderile care i-au schimbat viața: „Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare”
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Digi 24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Digi24
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Șurubelniță fără fir Parkside la Lidl: ofertă cu toc inclus la 69,99 lei
go4it.ro
Șurubelniță fără fir Parkside la Lidl: ofertă cu toc inclus la 69,99 lei
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
Go4Games
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
PNL a absorbit oficial partidul lui Ludovic Orban. Ilie Bolojan: ”Bine ai revenit acasă”
Gandul.ro
PNL a absorbit oficial partidul lui Ludovic Orban. Ilie Bolojan: ”Bine ai revenit acasă”
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.