BANCUL ZILEI | Ajunge nevasta acasă și își găsește bărbatul hărnicind prin bucătărie ca o furnicuță

Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Ajunge nevasta acasă si îşi găseşte barbatelul harnicind prin bucătărie ca o furnicuta, masa pregătită pentru doua persoane, lumânări, atmosfera romantica…

-Vai, ce surpriză!

-Na, chiar că îi! Io am crezut ca vii abia mâine acasă!!

Alte bancuri haioase

Soțul și soția la restaurant

Un bărbat merge cu soția la un restaurant elegant. Chelnerul vine să le ia comanda:

– Domnule, ce doriți să serviți?

– Pentru mine, un steak bine făcut, iar pentru soția mea o salată.

Soția se uită indignată la el:

– Adică eu doar o salată? De ce nu mă întrebi și pe mine ce vreau?

Soțul, foarte calm:

– Bine, iubito, ce vrei să mănânci?

– Și eu vreau steak!

Chelnerul notează comanda și întreabă:

– Cum doriți carnea, doamnă?

– Foarte bine făcută!

Soțul intervine imediat:

– Vedeți? De asta i-am comandat salată! Dacă o lași să aleagă, distruge și carnea, și relația cu bucătarul!

Bărbatul la doctor

Un bărbat merge la doctor și îi spune:

– Domnule doctor, am o problemă gravă. Soția mea nu mă mai ascultă deloc!

Doctorul îl întreabă:

– De cât timp se întâmplă asta?

– De vreo 10 ani.

– Și de ce ați venit abia acum?

– Păi, până ieri credeam că e normal!

Doctorul începe să râdă și îl întreabă:

– Dar ce se întâmplă concret?

– Păi, îi spun să-mi aducă papucii, nu mă aude. Îi spun să-mi facă o cafea, nu mă aude. Îi spun că vreau să mă uit la fotbal, nu mă aude!

Doctorul se gândește puțin și îi spune:

– Faceți un test. Când ajungeți acasă, de la ușă, spuneți-i ceva. Dacă nu vă răspunde, apropiați-vă și repetați. Continuați până vă aude.

Bărbatul ajunge acasă și strigă din ușă:

– Iubito, ce avem de mâncare?

Niciun răspuns.

Se apropie de sufragerie:

– Iubito, ce avem de mâncare?

Nimic.

Ajunge lângă ea, care gătea în bucătărie, și întreabă din nou:

– Iubito, ce avem de mâncare?

Soția se întoarce nervoasă:

– Pentru a patra oară îți spun: SARMALE! TU NU AUZI NIMIC?!

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