BANC | Bulă intră val-vârtej într-un salon de tatuaje

BANC | Bulă intră val-vârtej într-un salon de tatuaje
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Dragă cititorule. CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc savuros, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Bulă intră val-vârtej într-un salon de tatuaje, își dă pantalonii jos şi zice:
– Vreau să-mi tatuați numele iubitei mele acolo, jos!
Tatuatorul examinează atent masa de lucru și-i spune:
– Bulă, sper din tot sufletul că o cheamă Ana sau Ina.

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În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou

În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou. În interior erau două sarcofage. Pe primul era scris:

– „Aici odihnește cel mai frumos jucător de alba-neagra din Egipt.”

Pe al doilea, însă, apărea o altă inscripție:

– „Sau aici”.

Bulă merge la un interviu pentru un job la o firmă IT

Angajatorul întreabă:

– Ce știi despre inteligența artificială?

Bulă:

– Păi, știu că îmi ascultă telefonul, frigiderul mă judecă și aspiratorul mă ignoră.

– Și… ce știi să faci?

– Să sting becul când plec din cameră, să nu mă prindă Google că nu-s eficient!

Bulă se duce la doctorul de familie:

– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…

– Stai linistit, Bulă, se mai întâmplă…

– N-am cum să stau linistit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum arată! N-am putut să mă abțin! Acum am aceleași simptome ca fiu-meu.

– Da, asta chiar este o mare problemă.

– Și ce-i mai rău: i-am dat și soției!

– Aoleu, atunci avem toți o mare problemă

Soțul, soția și amantul

Un bărbat se întoarce acasă mai devreme de la serviciu și își găsește soția în pat, foarte agitată.
— Iubito, ce s-a întâmplat? De ce ești așa roșie la față?
— Nimic, dragule! Mi-a fost puțin cald și am deschis geamul.
Bărbatul se apropie de pat și observă că perdeaua se mișcă ciudat.
— De ce se mișcă perdeaua?
— Probabil de la curent, iubitule!
Bărbatul trage perdeaua și vede un bărbat gol, agățat de pervazul exterior.
— Tu cine naiba ești?!
Bărbatul de la geam răspunde speriat:
— Sunt instalatorul! Am venit să verific țevile!
Soțul se uită la el și spune:
— Instalator?! La etajul opt, fără scară și fără haine?!
Amantul, disperat, se uită în jos și vede că trece o paradă de alergători pe stradă. Atunci îi vine o idee:
— Da, domnule! Sunt la un concurs de alergare montană! Am luat-o pe scurtătură!
Soțul se uită la el câteva secunde, apoi îi spune soției:
— Bine, iubito, să-i dai omului un prosop, că răcește!
După care se așază pe pat, își scoate pantofii și spune:
— Apropo, dragă, am uitat să-ți spun ceva.
Soția înghite în sec:
— Ce anume?
— Am fost concediat azi.
Ea începe să plângă:
— Vai, dragule! Și ce o să facem acum?!
Soțul oftează:
— Nu știu, iubito. Dar măcar avem noroc că instalatorul pare să fie un om de treabă. Poate ne repară și centrala gratis!

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Ce comanzi VS ce primești

BANC | Bulă se întoarce din America

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