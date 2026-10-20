BANC | Bulă intră val-vârtej într-un salon de tatuaje

Dragă cititorule. CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc savuros, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Bulă intră val-vârtej într-un salon de tatuaje, își dă pantalonii jos şi zice:

– Vreau să-mi tatuați numele iubitei mele acolo, jos!

Tatuatorul examinează atent masa de lucru și-i spune:

– Bulă, sper din tot sufletul că o cheamă Ana sau Ina.

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În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou

În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou. În interior erau două sarcofage. Pe primul era scris:

– „Aici odihnește cel mai frumos jucător de alba-neagra din Egipt.”

Pe al doilea, însă, apărea o altă inscripție:

– „Sau aici”.

Bulă merge la un interviu pentru un job la o firmă IT

Angajatorul întreabă:

– Ce știi despre inteligența artificială?

Bulă:

– Păi, știu că îmi ascultă telefonul, frigiderul mă judecă și aspiratorul mă ignoră.

– Și… ce știi să faci?

– Să sting becul când plec din cameră, să nu mă prindă Google că nu-s eficient!

Bulă se duce la doctorul de familie:

– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…

– Stai linistit, Bulă, se mai întâmplă…

– N-am cum să stau linistit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum arată! N-am putut să mă abțin! Acum am aceleași simptome ca fiu-meu.

– Da, asta chiar este o mare problemă.

– Și ce-i mai rău: i-am dat și soției!