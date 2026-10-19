BANCUL ZILEI | Ce comanzi VS ce primești

BANCUL ZILEI | Ce comanzi VS ce primești
Bancul care îți va aduce zâmbetul pe buze
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A început o nouă săptămână, iar ziua de luni este momentul perfect pentru câteva motive de zâmbet! Dacă ai nevoie de puțină voie bună pentru a începe săptămâna cu energie, am pregătit o serie de bancuri amuzante care îți vor însenina ziua. 

Soţia mea mi-a comandat pe net adidași numărul 43, dar mi-au venit o pereche de pantofi cu toc numărul 38!
Noroc că i se potrivesc!

Alte bancuri care te vor amuzate

Într-o multinaţională din România, toţi munceau peste program.
Programul de lucru, deşi era de 8 ore, se prelungea cu mult peste, dar, nimeni nu spunea nimic.
Într-o zi, însă, unul dintre angajaţi, imediat ce se face ora 17, se ridică de la birou şi se duce la şeful cel dur:
– Şefu’, ştiţi, e ora 17, eu am treabă acasă, aşa că o să plec! Nevasta mă aşteaptă să cumpărăm mobilă pentru dormitorul nostru, nu pot să mai stau!
Blocat, şeful acceptă, iar angajatul respectiv pleacă din birou, în privirile mirate ale colegilor.
A doua zi, tot la ora 17, acelaşi angajat, se duce iarăşi la şef:
– Şefu’, la 17,30 tre’ să-l iau pe ăla micu’ de la antrenament. Deci, am plecat !
Şi, dus a fost, fără să-i pese de colegii care au rămas la muncă. A treia zi, povestea se repetă.
Sub un pretext oarecare angajatul respectiv pleca imediat ce se făcea ora 17.
Nedumerit, şeful îi întreabă pe ceilalţi:
– Bine, ăsta pleacă în fiecare zi, fix la ora 17, în timp ce voi munciţi mai departe. De ce nu faceţi scandal, de ce-l lăsaţi să plece ?!
– Ei, lăsaţi-l şefu’ să plece. Știţi, el e în concediu de odihnă!

O tipă merge la prima ședință cu un psiholog.
La sfârșitul orei, medicul îi spune:
– Săptămâna viitoare lucrăm și cu inconștientul..
– Nu știu dacă soțul meu o să vrea să vină!!

În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou. În interior erau două sarcofage. Pe primul era scris:
– „Aici odihnește cel mai frumos jucător de alba-neagra din Egipt.”
Pe al doilea, însă, apărea o altă inscripție:
– „Sau aici.”

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