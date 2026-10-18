BANCUL ZILEI | Un pensionar stă lângă o baltă, cu o undiță de mână

BANCUL ZILEI | Un pensionar stă lângă o baltă, cu o undiță de mână
Bancul zilei de duminică/ sursă foto: social media
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CANCAN.RO îți aduce zâmbetul pe buze cu un banc de nota 10. Un pensionar stă lângă o baltă, cu o undiță de mână, mișcând pluta cârligului în apă. Discuția dintre el și un trecător te va face să râzi cu gura până la urechi. 

După o ploaie serioasă, la intrarea unui bar era o băltoacă mare. Un pensionar stătea lângă băltoacă cu o undiță în mână, mișcând pluta cârligului în apă. Un domn care venea pe trotuar întreabă:

– Ce faci aici, tataie?

– Pescuiesc, răspunde pensionarul.

– Săracul, e dus cu pluta, gândește trecătorul. Înduioșat, îl invită în bar, la o băutură.

La un pahar de țuică, domnul se gândește să deschidă o conversație și întreabă:

– Și câți ai prins astăzi?

– Tu ești al șaptelea.

Bancul zilei de duminică/ sursă foto: social media

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