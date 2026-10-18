BANCUL ZILEI | Un pensionar stă lângă o baltă, cu o undiță de mână

CANCAN.RO îți aduce zâmbetul pe buze cu un banc de nota 10. Un pensionar stă lângă o baltă, cu o undiță de mână, mișcând pluta cârligului în apă. Discuția dintre el și un trecător te va face să râzi cu gura până la urechi.
După o ploaie serioasă, la intrarea unui bar era o băltoacă mare. Un pensionar stătea lângă băltoacă cu o undiță în mână, mișcând pluta cârligului în apă. Un domn care venea pe trotuar întreabă:
– Ce faci aici, tataie?
– Pescuiesc, răspunde pensionarul.
– Săracul, e dus cu pluta, gândește trecătorul. Înduioșat, îl invită în bar, la o băutură.
La un pahar de țuică, domnul se gândește să deschidă o conversație și întreabă:
– Și câți ai prins astăzi?
– Tu ești al șaptelea.
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Pescarul prinde un crap imens
Pescarul prinde un imens crap căruia îi spune mulţumit:
– Te voi duce acasă, la o cină copioasă!
Peştele îi răspunde:
– Mulţumesc, am mâncat deja, nu s-ar putea să mergem la cinematograf?
„Vai, dragă, ce a slăbit soțul tău”
– Vai, dragă, ce a slăbit soţul tău!
– De la pescuit i se trage.
– Nu ştiam, pescuitul slăbeşte?
– Păi mănâncă ce prinde…
Bulă și bunicul din pușcărie
Se întâlneşte Bulă cu bunicul său în puşcărie.
– Ce faci, bunicule? De ce eşti aici?
– Păi am pescuit fără permis…
– Şi cât ţi-au dat? – 25 de ani.
– Nu se poate, ai mai făcut tu ceva…
– Păi am pescuit cu dinamită.
– Şi? Ce ai prins?
– Ei… trei ştiuci aşa… de vreo 30 cm, doi şalăi de 50 cm şi vreo patru scafandri aşa, mai mititei…
Meniul unui pescar
Care este meniul unui pescar, dacă nu a avut noroc la pescuit?
MIC DEJUN – ştiucă n-am
PRÂNZ – crap de foame
CINA – somn uşor.
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