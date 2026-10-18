BANCUL ZILEI | Un pensionar stă lângă o baltă, cu o undiță de mână

CANCAN.RO îți aduce zâmbetul pe buze cu un banc de nota 10. Un pensionar stă lângă o baltă, cu o undiță de mână, mișcând pluta cârligului în apă. Discuția dintre el și un trecător te va face să râzi cu gura până la urechi.

După o ploaie serioasă, la intrarea unui bar era o băltoacă mare. Un pensionar stătea lângă băltoacă cu o undiță în mână, mișcând pluta cârligului în apă. Un domn care venea pe trotuar întreabă:

– Ce faci aici, tataie?

– Pescuiesc, răspunde pensionarul.

– Săracul, e dus cu pluta, gândește trecătorul. Înduioșat, îl invită în bar, la o băutură.

La un pahar de țuică, domnul se gândește să deschidă o conversație și întreabă:

– Și câți ai prins astăzi?

– Tu ești al șaptelea.

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Pescarul prinde un crap imens

Pescarul prinde un imens crap căruia îi spune mulţumit:

– Te voi duce acasă, la o cină copioasă!

Peştele îi răspunde:

– Mulţumesc, am mâncat deja, nu s-ar putea să mergem la cinematograf?

„Vai, dragă, ce a slăbit soțul tău”

– Vai, dragă, ce a slăbit soţul tău!

– De la pescuit i se trage.

– Nu ştiam, pescuitul slăbeşte?

– Păi mănâncă ce prinde…

Bulă și bunicul din pușcărie

Se întâlneşte Bulă cu bunicul său în puşcărie.

– Ce faci, bunicule? De ce eşti aici?

– Păi am pescuit fără permis…

– Şi cât ţi-au dat? – 25 de ani.

– Nu se poate, ai mai făcut tu ceva…

– Păi am pescuit cu dinamită.

– Şi? Ce ai prins?

– Ei… trei ştiuci aşa… de vreo 30 cm, doi şalăi de 50 cm şi vreo patru scafandri aşa, mai mititei…

Meniul unui pescar

Care este meniul unui pescar, dacă nu a avut noroc la pescuit?

MIC DEJUN – ştiucă n-am

PRÂNZ – crap de foame

CINA – somn uşor.

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