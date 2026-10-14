BANCUL ZILEI | Într-o zi, Făt Frumos a întrebat-o pe Ileana Cosânzeana: „Vrei să fii soția mea?”

BANCUL ZILEI | Într-o zi, Făt Frumos a întrebat-o pe Ileana Cosânzeana: "Vrei să fii soția mea?"
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Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Într-o zi, Făt Frumos a întrebat-o pe Ileana Cosânzeana:

– Vrei să fii soţia mea?

Ileana Cosânzeana s-a gândit bine şi a zis:

– Nu.

De atunci, Făt Frumos a trăit fericit, îmbătându-se ca porcu’ de câte ori avea chef, lăsându-şi hainele împrăştiate prin tot palatul şi făcând nǎzbâtii cu toate femeile pe care le întâlnea în cale.

Alte bancuri haioase

 La doctor

Un bărbat merge la doctor și îi spune:
— Domnule doctor, am o problemă. De fiecare dată când beau cafea, mă doare ochiul!
Doctorul îl privește mirat și îl întreabă:
— Dar cum procedați când beți cafeaua?
— Simplu! Pun zahărul, amestec și beau.
— Și lingurița o scoateți din ceașcă?
— Nu întotdeauna…
— Atunci, data viitoare, încercați să scoateți lingurița înainte să beți!

Soția și soțul

Soția îl întreabă pe soț:
— Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?
— Nu, iubirea mea!
— De ce? Nu-ți place căsnicia?
— Ba da, dar nu cred că aș mai avea noroc de două ori!
Soția se încruntă și continuă:
— Și dacă totuși te-ai recăsători, ai lăsa-o să poarte hainele mele?
— Sigur că nu!
— Dar să conducă mașina mea?
— Nici vorbă!
— Dar să joace golf cu crosele tale?
— Nu, dragă… ea e stângace!

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