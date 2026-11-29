Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul pe buze. Astăzi aflăm cele trei lucruri necesare pentru refacerea economiei mondiale. Deznodământul este hilar.

Pentru ca economia mondială să se refacă sunt suficiente următoarele:

Chinezii să nu mănânce o zi. Rușii să nu bea o zi. Românii să muncească o zi!!!

Un neamț vine să studieze în România și se împrietenește cu Bulă

Un neamț vine să studieze în România și se împrietenește cu Bulă. După ce îşi termină studiile, îl invită la el acasă, în Germania. Bulă rămâne uimit când vede o casă frumoasă, cu Merţan la scară, și îl întreabă

– Jurgen, cum de ai reușit în așa puțin timp să te îmbogăţești?

– Bulă, vezi podul ăla?

– Da!

– Ei bine, din 10 saci de ciment, 2 îi luam eu, că așa am învăţat în România.

După un an de zile, neamțul îi întoarce vizita lui Bulă și rămâne cu gura căscată când vede o vilă de 20 de camere, Ferrari în garaj.

– Bulă, nu-mi vine să cred. Cum te-ai îmbogațit în doar 12 luni?

– Jurgen, vezi podul ăla?

– Care pod?

Alte bancuri amuzante

– Bulă, ai o nevroză endogenă. Hai să aflăm motivul, ca să-l eliminăm! Cum îți petreci timpul liber?

– Domnule doctor, stau acasă mai tot timpul…

– De ce nu îți găsești o femeie, să ieși cu ea în oraş, să vă distraţi? Nu ți-ar plăcea?

– Ba da, mi-ar plăcea!

– Și atunci de ce nu o faci, Bulă? Ești timid?

– Nu sunt, dar nu pot, pentru că nu mă lasă nevastă-mea!

După Revelion, doi tipi beau într-un bar:

– Tu de unde ești? întreabă unul dintre ei.

– Din Bacău!

– Și eu tot din Bacău! În ce an te-ai născut?

– 1988.

– Wow! Și eu tot în 1988! În ce lună?

– Iulie.

– Incredibil! Și eu tot în iulie! În ce zi?

– 14.

– Nu pot să cred! Și eu tot pe 14!

Și continuă să bea şi mai tare. Între timp, intră în bar un al treilea tip care îl întreabă pe barman ce mai e nou după Revelion.

– Nimic, iar s-au îmbătat gemenii ăia și nu se mai recunosc!

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