Saveta Bogdan a făcut declarații cutremurătoare, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, după arestarea colegului său de breaslă, Florin Grigore. Interpreta de muzică populară nu l-a menajat sub nicio formă pe artist și consideră că acesta trebuie să plătească dacă acuzațiile se confirmă. Revoltată peste măsură, cântăreața a mărturisit că nici nu vrea să-și imagineze ce este în sufletul părinților copilei de doar 13 ani, care ar fi fost hărțuită sexual. Și asta nu e tot! Ea a spus că nu este pentru prima dată când aude asemenea lucruri despre Florin Grigore și că nu vrea ca alte fetițe să ajungă să trăiască un asemenea coșmar.

Saveta Bogdan ne-a spus că îl cunoaște foarte bine pe Florin Grigore și că, la evenimente, comportamentul lui nu-i dădea nimic de bănuit. Numai că, potrivit interpretei, încă din 2012 se vorbea în lumea muzicii populare despre presupusa atracție a artistului pentru minore. Cântăreața nu-i găsește nicio scuză colegului său de breaslă și consideră că trebuie să plătească pentru tot răul pe care l-a făcut.

„Avea un viciu legat de femei”

Cântăreața a mai mărturisit că una este imaginea pe care oamenii o afișează în societate și alta este comportamentul lor în spatele ușilor închise și că nu știi niciodată ce apucături pot avea. Pe Saveta Bogdan o doare sufletul numai când se gândește la părinții tinerei de doar 13 ani și consideră că niciun copil nu merită să treacă printr-o asemenea nenorocire. Interpreta de muzică populară a fost extrem de dură la adresa lui Florin Grigore, fiind de părere că și-a făcut-o cu mâna lui.

„Îl cunosc bine personal, nu mă așteptam să facă așa ceva. Era un coleg bun, la locul lui, cânta, făcuse noi înregistrări. Fusese profesor de religie. Nu știu cum a putut să facă așa ceva. El a mai fost acuzat și în 2012. Dacă este vinovat, să își ispășească pedeapsa. Îmi pare rău, dar nu poți să știi ce este în capul unui om și cum se comportă în particular. Cu noi, colegii lui, era un om bun. N-am crezut niciodată că ar putea face așa ceva. Am auzit că ar fi făcut așa ceva și în 2012, dar nu mi-a venit să cred. Acum s-a adeverit tot.

Nu se poate să îți duci fetița undeva și să te trezești că ți-o ia pe sus un bărbat. Sunt clar niște probleme. Ce-o fi în sufletul părinților tinerei? Probabil că mama ei a văzut ce s-a întâmplat, dacă a chemat imediat poliția. Florin și-a făcut-o cu mâna lui, mai ales că este a doua oară când este acuzat de așa ceva. Trebuia să stea în banca lui și să se ferească de fetele tinere ca de foc. Probabil avea un viciu legat de femei. Dacă este vinovat, să plătească. Îmi pare rău că trebuie să vorbesc despre așa ceva, dar trebuie să își ispășească pedeapsa dacă a greșit și e pedofil”, a spus Saveta Bogdan pentru CANCAN.RO.

Florin Grigore a fost arestat preventiv

Interpretul de muzică populară Florin Grigore (46 de ani) a ajuns în arestul poliției pe 26 noiembrie, fiind vizat de acuzații de-a dreptul revoltătoare. Cântărețul ar fi încercat să abuzeze sexual de o copilă în vârstă de doar 13 ani. Incidentul s-ar fi petrecut la finalul lunii octombrie, chiar în biroul unei instituții din Capitală. Artistul ar fi atins-o pe minoră în zona intimă, ar fi luat-o în brațe și ar fi sărutat-o pe obraz.

Detaliul care face ca acest caz să fie cu atât mai tulburător este că presupusa victimă ar fi chiar o tânără interpretă de muzică populară, în vârstă de doar 13 ani, pe care Florin Grigore o promova și o invita frecvent în emisiunile sale. În contextul acuzațiilor care planează acum asupra cântărețului, relația profesională dintre cei doi capătă o cu totul altă greutate.

Nu este pentru prima dată când numele lui Florin Grigore apare într-un scandal de acest gen. Interpretul de muzică populară s-a confruntat cu acuzații asemănătoare și în 2012, pe vremea când se afla la catedră și le preda religie elevilor unui liceu din Capitală. La momentul respectiv, artistul a fost acuzat că a avut o relație cu o elevă a instituției de învățământ. Dosarul a fost însă clasat în 2016.

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El este interpretul de muzică populară arestat preventiv! Acuzat că a agresat o minoră de 13 ani