Claudia și Ionuț Mocăniță au venit la Insula Iubirii pentru a-și testa relația de trei ani, însă au plecat separat și alături de alte persoane. În cele 21 de zile petrecute în Thailanda, concurentul s-a apropiat de Andrușca, în timp ce tânăra a dezvoltat o legătură cu Eduard Vlădescu. La ultimul bonfire, cei doi foști parteneri și-au aruncat replici dure, iar acum Ionuț a avut parte și de o ironie din partea lui Cornel Luchian, pe rețelele de socializare.

După o perioadă în care au stat departe unul de celălalt, Claudia și Ionuț Mocaniță s-au întâlnit din nou la ceremonia finală a focului. Radu Vâlcan i-a provocat să vorbească despre schimbările prin care au trecut de la prima seară petrecută în Thailanda, însă discuția a scos la iveală numeroase nemulțumiri și reproșuri. Cu această ocazie, concurentul a recunoscut că a făcut greșeli în relație și că a ajuns să își rănească fosta parteneră.

„Am venit aici pe insulă și mi-am dat seama ce mă face pe mine fericit, ceea ce sunt eu. De ce am strâns niște lucruri în mine și n-am putut… și am rănit. Și te-am rănit. „Sunt foarte vinovat și de asta mă doare sufletul când stau pe insulă acolo. Crede-mă!”, a spus Ionuț Mocăniță.

Ce i-a spus Cornel Luchian lui Ionuț Mocăniță

Nu este prima dată când fostul concurent de la Insula Iubirii comentează lucrurile întâmplate în acest sezon. Situația dintre Ionuț Mocăniță și Claudia Ion nu a a trecut neobservată nici de data aceasta.

Cornel Luchian, care a participat la sezonul opt al emisiunii alături de Iustina. Cei doi s-au împrireteni cu Ionuț și Andrușca și ei au participat la botezul fiului lor, Milan. Cu toate acestea, fostul concurent nu s-a abținut de la o remarcă ironică la adresa prietenului său, după despărțirea de Claudia Ion.

Acesta a transmis pe rețelele de socializare că șatena ar avea nevoie de un bărbat matur, nu de cineva pe care îl consideră încă un „copil”. În mesajul său, Cornel l-a inclus și pe Eduard Vlădescu, cel care a plecat din emisiune alături de Claudia.

„Mocaniță ești prietenul tău, pare rău pentru tine. Claudia e fată de treabă, dar are nevoie de un bărbat în viața ei, nu de toți copiii ăștia gen Mocăniță, pilotul. Lăsați-mă în pace”, a spus Cornel Luchian.

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Cum a reacționat Ionuț Mocăniță, după ce și pilotul a ”tradus-o” pe Claudia. Au intervenit și Prințul și Andrușca