Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile. Au fost emise mai multe atenționări cod galben de vânt puternic, ger și vreme deosebit de rece în București și alte 13 județe.

Una dintre avertizările de cod galben de vreme deosebit de rece este valabilă atât pentru București, cât și pentru județele: Buzău, Brăila, Călărași, Dâmbovița, Constanța, Giurgiu, Galați, Ilfov, Ialomița, Teleorman, Prahova, Tulcea și Vrancea. Potrivit ANM, în următoarele zile, temperaturile vor coborî, în unele regiuni, până la – 18 grade Celsius. Vântul va viscoli zăpada deja depusă și va reduce vizibilitatea. Vântul va continua să prezinte intensificări, cu viteze la rafală de 50-70 km/h. Atenționarea este valabilă până luni, 30 decembrie, la ora 10:00.

A doua atenționare de vreme rea a fost emisă pentru sudul, estul și local centrul țării. Temperaturile maxime vor cuprinse între -7 și 1 grad Celsius și vizează Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în noaptea de duminică spre luni (29 – 30 decembrie), când valorile minime se vor situa, în general, între -18 și -10 grade Celsius.

De asemenea, până duminică, la ora 20:00, este în vigoare o atenționare cod galben de vânt puternic în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. Rafalele vor atinge 50-70 km/h, și vor viscoli zăpada deja depusă, ceea ce va duce la scăderea vizibilității.

ANM: Prognoză meteo pentru București

Vremea rămâne deosebit de rece și în București. ANM a emis două atenționări de cod galben – pentru intensificări ale vântului, valabilă până duminică la ora 20:00 și alta pentru vreme deosebit de rece și nopți geroase, valabilă până marți, 1 decembrie, la ora 10:00.

Duminică, 29 noiembrie, vântul va sufla cu viteze de 50-60 km/g, amplificând senzația de frig. Temperatura maximă va fi de -2 … -1 grad, iar minima va coborî până la -8…-5 grade Celsius. Luni, 30 noiembrie, vremea se menține deosebit de rece. Vântul va sufla slab și moderat, iar rafalele vor ajunge la 40-50 km/h. Maxima în termometre nu va trece de -2…-1 grad, iar minima de -9… -6 grade Celsius. Marți, 1 decembrie, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor rămâne scăzute, cu maxime de -1…1 grade și minime între -10 și -7 grade Celsius.

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