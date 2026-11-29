CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de duminică! Bulă află că Bubulina are amant și o confruntă. Discuția dintre cei doi te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit?

– Bubulino, am aflat că ai amant!

– Da, Bulă! Recunosc, asta este…

– Nu se poate așa ceva. Ce are el și nu am eu?

– Bulă, vrei răspunsul în centimetri sau în euro?

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Bubulina și amantul

Bubulina își face de cap cu amantul, știind că Bulă ajunge târziu acasă. Dar, surpriză! Bulă ajunge devreme. Amantul se ascunde sub pat, iar Bubulina deschide ușa. Suspicios din fire, Bulă caută prin toată camera și îl găsește pe amant.

– Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!

– Bulă, chiar nu știu ce face sub pat, dar stai să-l vezi în pat!

Bulă și farmacista

Bulă intră într-o farmacie și o întreabă pe farmacistă:

– Aveți prezervative?

– În primul rând, Bulă, prezervativele nu sunt pentru copii. Și, în al doilea rând, să-i spui tatălui tău să vină singur să și le cumpere, pentru că sunt de diferite mărimi!

– În primul rând, doamna farmacistă, prezervativele nu sunt pentru copii, ci sunt împotriva copiilor. Iar în al doilea rând, nu o să-i spun nimic lui tata, pentru că sunt pentru mama, care pleacă în delegație și nu are cum să ştie mărimea. Încă!

Un bețiv intră într-un taxi:

– Du-ne și pe noi până…

– Pe care voi? Că ești singur!

– Păi ce, tu nu mergi?

O brunetă și o blondă decorează bradul de Crăciun

O brunetă și o blondă decorează bradul de Crăciun. Bruneta bagă în priză instalația electrică pentru pom și o întreabă pe blondă:

– Funcționează?

Blonda răspunde:

– Da, nu, da, nu, da, nu…

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