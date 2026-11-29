Sâmbătă, 28 noiembrie, Claudia Ion și Mocăniță s-au revăzut după cele 21 de zile petrecute la distanță. Ultimul bonfire de la Insula Iubirii s-a lăsat cu tipete, certuri și plânsete, însă, la final, cei doi au dat-o la pace și s-au îmbrățișat pentru ultima dată.

Ultima ceremonie a focului de la Insula Iubirii i-a găsit pe majoritatea concurenților într-o altă postură față de cea în care veniseră în Thailanda. Claudia Ion s-a îndrăgostit de pilotul Eduard, în timp ce Ionuț Mocăniță s-a apropiat de ispita Andrușca. Într-un final, de ceea ce le-a fost frică nu au scăpat. Radu Vâlcan a fost martorul unei întâlniri tensionate, în care cei doi și-au aruncat reproșuri, acuzații și regrete, iar despărțirea s-a lăsat cu lacrimi și suspine.

După ce au au pus capăt definitiv relației, cei doi au ales să plece separat de pe Insula Iubirii, iar la final s-au îmbrățișat. Printre lacrimi, Mocăniță i-a soptit Claudiei la ureche un mesaj de rămas-bun: „Ai grijă de tine, iubește-te”. La rândul ei, Claudia i-a mărturisit lui Mocăniță că îi pare rău pentru reacțiile impulsive pe care le-a avut în timpul discuției: „Cum spuneam după fiecare ceartă pe care o aveam, să știi că îmi pare rău”.

Cei doi au ales să plece separat de la Insula Iubirii, însă fiecare în compania ispitei favorite. Claudia a rămas alături de pilotul Eduard, în timp ce Mocăniță a rămas cu Andrușca. După terminarea ceremoniei focului, cele două cupluri s-au întâlnit în vial fetelor, unde au petrecut ultima noapte înainte de plecarea în România. Claudia a fost mai reținută și a preferat să nu interacționeze cu fostul ei iubit și cu Andrușca, în timp ce pilotul Eduard a dat dovadă de mai mult curaj și a mers să-i salute pe cei doi.

Câți bani a primit pilotul Eduard pentru că a ispitit-o pe Claudia

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în acest an la Insula Iubirii ar fi existat un sistem de recompense suplimentare, așa-numita „primă de obiectiv”, dar și alte bonusuri. Mai exact, Narcis Bujor și Gabriella, ispitele care au mers până la capăt cu concurenții și au întreținut relații intime, ar fi primit fiecare câte 10.000 de euro, „prima de obiectiv”. Pilotul Eduard a îmbinat utilul cu plăcutul și în drumul spre prima de obiectiv s-a îndrăgostit de Claudia Ion. Cu răbdare și gesturi mici, pilotul a reușit să o cucerească pe Claudia, însă nu până la final. Ispita a ratat bonusul de 10.000 de euro, dar s-a ales cu o „primă de sărut”, în valoare de 2.000 de euro.

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