Insula Iubirii a ajuns la final, iar cuplurile au decis cum vor pleca acasă, după săptămâni întregi de provocări. Dacă unele relații s-au încheiat, altele au primit o nouă șansă. Decizia Biancăi Ghiurcă și a Prințului Marco a stârnit însă numeroase controverse. Fanii emisiunii contestă acum idila dintre concurent și ispita Gabriella și lansează acuzații de blat, invocând mai multe detalii care li s-au părut suspecte.

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco au ajuns în fața ultimului bonfire, unde au trebuit să hotărască dacă vor continua căsnicia sau vor merge pe drumuri separate. Deși parcursul lor în Thailanda a fost marcat de tensiuni, iar concurentul s-a apropiat foarte mult de Gabriella, cei doi soți au ales să plece împreună. La întâlnirea finală a fost prezentă și ispita, cea alături de care concurentul a recunoscut că are sentimente puternice.

Ce au spus fanii emisiunii despre Marco și Gabriella

Hotărârea celor doi nu i-a convins însă pe telespectatori. Imediat după finală, pe rețelele de socializare au apărut numeroase comentarii în care fanii au pus sub semnul întrebării autenticitatea poveștii dintre Marco și Gabriella. Unul dintre principalele motive invocate este faptul că bărbatul a vorbit despre ispită încă din primul episod, înainte ca aceasta să apară în emisiune.

„Trageți concluzii: Marco vorbește despre Gabriela încă înainte să se știe că va veni ca și ispită acolo, apoi wow surprins ca apare Gabriela. Iar mai apoi aflam ca ei sunt prieteni cu sora Gabrielei care este in Roma… deci… concluzii vă rog.”, „Oricum e ceva ciudat la ei încă din primul episod, el vorbea de Gabriela dinainte să vadă ispitele adică el deja știa ca ea o să fie acolo De ce n-a spus de o altă fată cunoscută de la noi și a spus fix de ispita din Spania ca ar fi bucuros să o aducă?”, „Și mie mi se pare cusută cu ață albă treaba asta! Până acum câteva episoade Bianca mai avea puțin și spărgea tot în jurul ei și dintr-o dată e enervant de calmă, vezi, Doamne, s-a schimbat … posibil să nu se fi întâmplat nimic între Marco și Gabriela și să fi fost doar pentru show. Mie personal mi se pare ca Marco e un personaj , care pare ca joaca foarte bine!”. se arată o parte dintre comentariile fanilor emisiunii.

Mai mult, unii urmăritori au observat că Marco și Bianca păreau să își cunoască deja răspunsurile și să își completeze reciproc replicile la ultimul bonfire. Schimbarea de atitudine a Biancăi a ridicat, de asemenea, semne de întrebare. Dacă la începutul apropierii dintre soțul ei și Gabriella era extrem de revoltată, la întâlnirea cu aceasta a afișat o atitudine mult mai calmă și înțelegătoare.

Unii telespectatori sunt convinși că totul ar fi fost un scenariu pregătit înainte de filmări, în timp ce alții cred că Bianca și-ar fi schimbat comportamentul pentru a-și salva căsnicia.

„Mai este cineva de părere ca ăștia şi-au făcut scenariul de acasă?”, Este ceva dedesubt. Ei au fost la casting și anul trecut. Poate au menționat ei ceva atunci și producția s-a organizat. Îmi vine greu să cred că este totul fake, ar fi de Oscar dar totuşi nu este o coincidență și atât.”, „îşi ştiau deja decizia finală el îi continua replicile Biancăi și ea lui, scuză peste scuză ca la final să îl pupe normal ca şi cum nu s-a întâmplat nimic. Plus ca Bianca mereu zâmbea când vorbea Gabriella…. Se stie ca minciuna are picioare scurte.”, „Sigur a fost ceva, nu degeaba a menționat ea “drama si teatru ca de asta am venit” și mai ales ca prima data au fost refuzați.”, „Nu cred ca a fost regie … pur și simplu Bianca a înțeles că trebuie sa joace alta carte ca sa nu piardă tot ce a construit pentru ca l-a văzut pe Marco cu adevărat îndrăgostit… așa ca ea s-a prefăcut ca gata s-a schimbat”, sunt alte comentarii.

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