După ce filmările pentru Insula Iubirii s-au încheiat, Prințul Marco și Mocăniță au rămas prieteni buni. Fostul iubit al Claudiei Ion chiar l-a vizitat pe Marco la Roma, iar cei doi își iau apărarea în mediul online. Însă este posibil ca prietenia dintre cei doi să se destrame după ce partenerul Biancăi Ghiurcă va urmări ediția din această seară din Insula Iubirii. Ce a spus Mocăniță despre soția lui Marco.

Mocăniță și Prințul Marco s-au înțeles bine la Insula Iubirii, iar prietenia dintre ei a continuat și după. Recent, chiar soțul Biancăi a vorbit în mediul online despre cât de apropiat este de Mocăniță. Însă, lucrurile s-ar putea schimba curând.

„Puteți să îmi spuneți: «Tu ce te bagi? Ești avocatul lui Mocăniță?» Da! Mocăniță este prietenul meu, iar eu pentru cine consider prieten, îmi iau un glonț! Orice ați spune voi, toți v-ați dori un prieten ca mine!”, a declarat Prințul Marco, în mediul online.

Se rupe prietenia dintre Prințul Marco și Mocăniță?!

Ei bine, în ediția din această seară a emisiunii de la Antena 1, Ionuț Mocăniță a vorbit fără perdea despre soția lui Marco. Acesta a fost întrebat de Lorenzo ce părere are despre relația celor doi, mai ales că deja Bianca a spus că își va ierta soțul.

Mocăniță nu s-a abținut și a spus fără menajamente ce crede. Acesta a catalogat-o pe Bianca Ghiurcă drept materialistă, punctând că acesta este motivul pentru care îl și iartă pe Marco, dar și motivul pentru care nu și-a dat voie să facă testul de la Insula Iubirii cu adevărat.

„Eu cred că Prințul e prins în prea multe lucruri. Omul are business, are… ea de aia nu renunță. Pentru ea e foarte important ce are acum: business-ul, banii, lucrurile, cum se comportă. Ea nu și-a dat voie să simtă, să se îndrăgostească, să zică: «Da, mă, e mai importantă îndrăgosteala decât ce am eu acum», iar el a făcut-o”, a spus Ionuț Mocăniță.

Rămâne de văzut cum va primi Marco această declarație făcută de prietenul lui. Având în vedere că acesta și-a schimbat părerea despre Gabriella, ispita despre care a spus că s-a îndrăgostit, doar pentru că i s-a părut că aceasta a aruncat o privire greșită în fața camerei.

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