Insula Iubirii se apropie cu pași repezi de marele final, însă până atunci este vremea confruntărilor. În ediția din această seară, 27 noiembrie, Bianca Iotu și Daniela Pană sunt cele care au ajuns față în față la bonfire. Confruntarea dintre cele două a fost una aparte, cu zâmbetul pe buze, iar concurenta a lăsat-o fără cuvinte pe ispită.

Remi Dobre și Bianca Iotu au venit la Insula Iubirii cu o relație de trei ani, care s-a destrămat rapid. Bibi a căzut în ispită cu Narcis Bujor, iar TikTokerul cu Daniela Pană. Iar după ce confruntarea dintre cei doi bărbați a avut loc, acum a venit și rândul fetelor.

Bianca Iotu și Daniela Pană, față în față

Inițial, spiritele au fost destul de liniștite la confruntarea dintre cele două. Bibi a fost cu zâmbetul pe buze și chiar a surprins-o pe ispită cu faptul că nu a fost curioasă să afle nimic despre Remi. Însă, nu a durat mult până când atmosfera s-a tensionat.

„Mi s-ar părea ciudat să nu ai nicio întrebare. (…) Tu ai acceptat de patru ani să nu fii postată și să nu ai o relație serioasă? Ciudat. Nu pare că nu te deranjează, sincer. (…) Ce pot să spun este că am început o relație. Da, e un început de relație”, i-a spus ispita concurentei.

Discuția a devenit tensionată atunci când cele două au început să vorbească despre fidelitate și despre greșelile din relația fostului cuplu. Daniela a acuzat-o pe Bianca de faptul că și ea ar fi fost infidelă, dar concurenta a respins clar această acuzație.

De asemenea, ispita i-a mărturisit Biancăi că Remi a suferit după despărțire și a vărsat lacrimi amare. Bibi s-a amuzat copios când a auzit aceste lucruri.

„Se ascundea, se prefăcea ca să dea bine la TV, adică voia să se culce cu tine (…) N-a plâns niciodată de față cu mine, mă bucur să știu că e și el sensibil și vulnerabil și și-a dat voie să simtă (…) Frustrarea (n.r de aia a început Remi să plângă la Insulă)”, a declarat Bianca Iotu.

Mai mult, continuând pe ideea suferinței TikTokerului, Daniela Pană a spus și că Remi ar fi avut o relație extraordinară cu părinții Biancăi. Însă, și această afirmație a făcut-o pe concurentă să izbucnească în râs.

„Nu cred că i-a salutat pe ai mei de cinci ori în trei ani (…) N-are cum să sufere de despărțire, pentru că a spus că nu vrea o relație serioasă, că țin locul ocupat, m-a înșelat de câteva ori, adică respect nu mai avea de foarte mult timp”, a mai spus Bianca Iotu.

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Foto: Antena 1