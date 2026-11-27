Fanii Survivor așteaptă cu nerăbdare noul sezon al show-ului de la Antena 1. Primele informații despre noul sezon au început să apară, iar astăzi, 27 noiembrie, Adi Vasile a mai făcut un anunț important. Prezentatorul a spus că în această seară, pe parcursul emisiunii Insula Iubirii, publicul va putea afla primii trei Faimoși care sunt gata să plece în aventura din Dominicană. Ei bine, așteptarea a luat sfârșit! Iată care sunt cele trei vedete curajoase care vor intra în cel mai dur show.

Adi Vasile, prezentatorul Survivor, și-a luat astăzi prin surprindere fanii din mediul online. Acesta a venit cu o veste importantă și a dezvăluit că primii trei Faimoși vor fi anunțați în această seară, în timpul emisiunii Insula Iubirii.

„Curioși să descoperiți primii trei Faimoși din acest sezon? Diseară, în timpul difuzării Insula Iubirii, e vremea primelor anunțuri”, a anunțat Adi Vasile, pe Instagram.

Ei sunt primii trei Faimoși de la Survivor 2027

Cei care au urmărit în această seară Insula Iubirii au aflat deja care sunt primii curajoși ce au acceptat provocarea din Republica Dominicană. Fără a mai lungi suspansul, spunem că la Survivor 2027 din echipa Faimoșilor va face parte în primul rând Adi Mutu.

Cel de-al doilea concurent de la Survivor 2027 anunțat de Antena 1 este Bella Santiago.

Al treilea concurent care completează rândurile Faimoșilor de la Survivor 2027 este chef Samuel Le Torriellec.

Ei bine, acum că primii concurenți au fost anunțați, rămâne de văzut cine vor fi colegii acestora, dar și adversarii. Antena 1 va continua dezvăluirea concurenților până când ambele echipe se vor forma.

Survivor 2027 aduce noi Războinici și noi Faimoși care vor intra într-o competiție extremă. În jungla din Dominicană, concurenții nu doar că vor avea de trecut probe dificile, dar vor trebui să învețe și să trăiască la limită, cu minimul necesar, în sălbăticie.

Când începe Survivor 2027

Antena 1 ar putea să mai pregătească o nouă surpriză pentru fanii Survivor. Recent, Adi Vasile a vorbit și despre începutul competiției și a dat de înțeles că în acest an show-ul ar putea începe mai devreme. În anii precedenți, Survivor și-a obișnuit publicul cu lansări la început de an, însă pregătirile anunțate acum ar putea schimba calendarul obișnuit al show-ului.

Mai exact, Adi Vasile a precizat că echipa se pregătește deja de plecarea în Republica Dominicană și filmările vor începe curând. Astfel, dacă echipa va pleca în Republica Dominicană în perioada imediat următoare, există șanse ca noul sezon să ajungă pe micile ecrane încă din luna decembrie.

„Dragilor, vă salut! Știu că mulți dintre voi de-abia așteaptă să vadă noul sezon de Survivor. Nu mai e mult până vom pleca în Dominicană și până vom începe filmările. Eu trebuie să vă recunosc că mi-a fost dor de fiecare zi de filmare de acolo, din Dominicană, de echipă și de concurenți”, a spus Adi Vasile, în mediul online.

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