Viorica și Ioniță de la Clejani au sărbătorit luna trecută 37 de ani de căsnicie. Cei doi artiști au vorbit recent despre neînțelegerile din viața de cuplu și au recunoscut că, în tinerețe, amândoi erau extrem de geloși.

Viorica și Ioniță de la Clejani au aniversat, pe 26 octombrie, 37 de ani de la nuntă. Cei doi artiști au mărturisit, într-un interviu recent, că nu au fost ocoliți de neînțelegeri de-a lungul căsniciei.

Ambii recunosc că micile conflicte sunt firești într-o relație, iar momentele de împăcare contribuie la consolidarea legăturii dintre parteneri.

Viorica a dezvăluit și că, odată cu trecerea anilor, preferințele sale în materie de cadouri s-au schimbat. În prezent, artista preferă să primească bani de la soțul său, în locul altor daruri.

„Cine spune că nu se supără, minte. Te mai superi de la una, de la alta, n-ai cum. Te mai superi, dar şi supărarea asta îți aduce un plus, că împăcarea atunci e mai dulce. Împăcarea vine cu dragostea de la Clejani. (…) Eu nu mai vreau cadouri, mie dacă îmi dă bani sunt cea mai fericită! Mi-am dat seama că poți face multe cu bani, dacă n-ai bani, te îmbolnăvești și n-ai bani de medicamente”, a spus Viorica.

Viorica și Ioniță de la Clejani erau foarte geloși în tinerețe

Viorica a recunoscut că gelozia le-a dat bătăi de cap amândurora la începutul relației. Artista pune acest comportament pe seama lipsei de experiență și a sentimentelor puternice pe care le aveau unul pentru celălalt.

Odată cu trecerea anilor, însă, cei doi soți au devenit mai ponderați. Artista consideră că este important ca partenerii să aibă obiective comune și respinge ideea ca soții să ducă vieți separate.

„În tinereţe, ăsta era al dracului de gelos! Şi eu eram foarte geloasă. Probabil nu aveam experienţă, înţelegi? Ne iubeam foarte mult la începuturi. Eu eram geloasă şi el era gelos. Dar acum ne-am ponderat, ne-am potolit. Ce naiba, avem atâţia ani de căsnicie! Apropo, anul ăsta, pe 26 octombrie, a fost nunta noastră. Avem 37 de ani de căsnicie. (…) Ce, tu mai ești gelos? E bine să privești în aceeași direcţie. Ce înseamnă aia viață separată? Când ai viață separată, se alege praful de tot. Nu mai este la fel. Şi asta pot să confirme oamenii care au credinţă şi cuvântul familiei”, a mai spus Viorica.

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