Fiica lui Ioniță de la Clejani s-a căsătorit. Cum a arătat Ramona în cea mai fericită zi din viața ei

Fiica lui Ioniță de la Clejani s-a căsătorit. Cum a arătat Ramona în cea mai fericită zi din viața ei
Galerie Foto 5
Cântăreața a ajuns în fața altarului alături de Adiță Paris / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ramona de la Clejani a îmbrăcat rochia de mireasă! Artista s-a căsătorit luni, 26 octombrie 2026, și a împărtășit cu fanii primele imagini de la eveniment. Cântăreața nu a ținut momentul doar pentru ea și a publicat fotografii în ținuta de mireasă, oferindu-le urmăritorilor o privire asupra zilei în care și-a unit destinul cu partenerul său.

Artista a spus „DA”! Ramona a făcut pasul cel mare alături de bărbatul care îi este alături de mai mulți ani. Cei doi și-au oficializat relația, după ce au ținut povestea de iubire departe de ochii curioșilor.

Fiica lui Ioniță a făcut pasul cel mare

Cântăreața și Adiță Paris și-au jurat iubire în fața lui Dumnezeu, după o relație de mai mulți ani. Artista a trăit unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa. Imaginile publicate în mediul online au atras imediat atenția fanilor. Îmbrăcată în rochie de mireasă, cântăreața a afișat un zâmbet larg și nu și-a putut ascunde fericirea în ziua în care a devenit soție.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Vedeta a atras toate privirile în ziua nunții, după ce a ales o rochie de mireasă impresionantă, decorată cu pietricele strălucitoare și pusă în valoare de un decolteu generos. Fusta amplă a completat ținuta spectaculoasă, iar buchetul de flori în culori vibrante a adăugat o notă aparte apariției sale.

Pregătirile pentru eveniment au început încă de la primele ore ale dimineții. Artista a trecut mai întâi pe la make-up, după care a continuat pregătirile pentru momentul special în care urma să devină soția lui Adiță Paris.

Nunta a adunat și nume cunoscute din lumea lăutărească. Mirele activează în același domeniu muzical, iar rolul de naș de cununie i-a revenit lui George Talent, un lăutar cunoscut în București.

Artista a fost cerută în căsătorie în 2025

Povestea de iubire dintre Ramona de la Clejani și Adiță Paris a trecut la un nou nivel în urmă cu mai bine de un an, când artista a acceptat cererea în căsătorie. Momentul mult așteptat a venit acum, pe 26 octombrie 2026, când cei doi și-au oficializat relația și au sărbătorit împreună unul dintre cele mai importante evenimente din viața lor.

Ramona de la Clejani și Adiță Paris au ajuns în fața altarului / Sursa foto: Social media

Cântăreața a mărturisit că relația cu actualul soț nu a fost lipsită de încercări și că au existat perioade în care lucrurile nu au mers întotdeauna așa cum și-ar fi dorit. Cu toate acestea, cei doi au reușit să depășească momentele tensionate și să își continue povestea de dragoste.

„Nu este totul roz. Lucrurile sunt mai complicate că așa este viață. Și frumos și devreme acasă, mai greu. În primă fază am avut destul de multe discuții pentru că este puțin gelos, nu știu de ce îi place să mă vadă mai mult pe acasă.

Da, este foarte sever pentru că în branșa asta se spune că soția lăutarului trebuie să aibă un comportament adecvat, să fie serioasă, să se îmbrace frumos. Acum el mă știe și de bună și de rea. Eu când am spus punct, așa rămâne, dacă am zis că voi merge cu el de mână. O să punem data (nr. pentru căsătorie) alături de nașul nostru”, a povestit Ramona de la Clejani la Viața fără filtru.

CITEȘTE ȘI: Fiica lui Ioniță de la Clejani a cedat după întâlnirea cu tatăl său. Ce s-a întâmplat între ei la eveniment. Ramona Manole: „Am plâns trei zile”

Ramona de la Clejani, acuzații la adresa Vioricăi. Ce susține că a făcut artista cu banii lui Ioniță: „Mi-a făcut toată viața rău”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cum arată terasa cu șemineu a lui Dorian Popa? Este din sticlă și are un design special
Cum arată terasa cu șemineu a lui Dorian Popa? Este din sticlă și are un design special
Doliu în presă! A murit jurnalistul Răzvan Apostolescu
Doliu în presă! A murit jurnalistul Răzvan Apostolescu
Serghei Mizil, despre dezastrul financiar al lui Irinel Columbeanu: ”A tocat până la ultimul ban”
Serghei Mizil, despre dezastrul financiar al lui Irinel Columbeanu: ”A tocat până la ultimul ban”
Spoiler suprem Insula Iubirii | Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?
Spoiler suprem Insula Iubirii | Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?
Câte clase și ce studii are Bianca Iotu de la Insula Iubirii. Nu regretă că a abandonat școala
Câte clase și ce studii are Bianca Iotu de la Insula Iubirii. Nu regretă că a abandonat școala
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Mediafax
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Ion Cristoiu: PSD a început campania electorală pentru alegerile anticipate?!
Gandul.ro
Ion Cristoiu: PSD a început campania electorală pentru alegerile anticipate?!
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Cum ajunge un gest amabil să fie interpretat drept interes sexual. Explicațiile psihologilor
Adevarul
Cum ajunge un gest amabil să fie interpretat drept interes sexual. Explicațiile psihologilor
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Digi24
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Vremea se schimbă radical în România! Ce anunță meteorologii pentru începutul lunii noiembrie
Mediafax
Vremea se schimbă radical în România! Ce anunță meteorologii pentru începutul lunii noiembrie
Îl mai recunoști pe actorul cuceritor de la Hollywood? „Zici că-i tataie”, au reacționat fanii după transformarea radicală de look
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști pe actorul cuceritor de la Hollywood? „Zici că-i tataie”, au reacționat fanii după transformarea radicală de look
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport.ro
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Brigitte Nielsen, fosta soție a lui Sylvester Stallone, s-a fotografiat în bikini la 63 de ani. Cum au reacționat fanii
Click.ro
Brigitte Nielsen, fosta soție a lui Sylvester Stallone, s-a fotografiat în bikini la 63 de ani. Cum au reacționat fanii
„Este un risc inacceptabil”. Pentagonul pregătește bazele militare de pe teritoriul SUA pentru un război de amploare
Digi 24
„Este un risc inacceptabil”. Pentagonul pregătește bazele militare de pe teritoriul SUA pentru un război de amploare
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Digi24
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Unul dintre cele mai căutate combo-uri PARKSIDE este din nou în oferta Kaufland
go4it.ro
Unul dintre cele mai căutate combo-uri PARKSIDE este din nou în oferta Kaufland
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Ion Cristoiu: PSD a început campania electorală pentru alegerile anticipate?!
Gandul.ro
Ion Cristoiu: PSD a început campania electorală pentru alegerile anticipate?!
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.