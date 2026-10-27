Fiica lui Ioniță de la Clejani s-a căsătorit. Cum a arătat Ramona în cea mai fericită zi din viața ei

Ramona de la Clejani a îmbrăcat rochia de mireasă! Artista s-a căsătorit luni, 26 octombrie 2026, și a împărtășit cu fanii primele imagini de la eveniment. Cântăreața nu a ținut momentul doar pentru ea și a publicat fotografii în ținuta de mireasă, oferindu-le urmăritorilor o privire asupra zilei în care și-a unit destinul cu partenerul său.

Artista a spus „DA”! Ramona a făcut pasul cel mare alături de bărbatul care îi este alături de mai mulți ani. Cei doi și-au oficializat relația, după ce au ținut povestea de iubire departe de ochii curioșilor.

Fiica lui Ioniță a făcut pasul cel mare

Cântăreața și Adiță Paris și-au jurat iubire în fața lui Dumnezeu, după o relație de mai mulți ani. Artista a trăit unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa. Imaginile publicate în mediul online au atras imediat atenția fanilor. Îmbrăcată în rochie de mireasă, cântăreața a afișat un zâmbet larg și nu și-a putut ascunde fericirea în ziua în care a devenit soție.

Vedeta a atras toate privirile în ziua nunții, după ce a ales o rochie de mireasă impresionantă, decorată cu pietricele strălucitoare și pusă în valoare de un decolteu generos. Fusta amplă a completat ținuta spectaculoasă, iar buchetul de flori în culori vibrante a adăugat o notă aparte apariției sale.

Pregătirile pentru eveniment au început încă de la primele ore ale dimineții. Artista a trecut mai întâi pe la make-up, după care a continuat pregătirile pentru momentul special în care urma să devină soția lui Adiță Paris.

Nunta a adunat și nume cunoscute din lumea lăutărească. Mirele activează în același domeniu muzical, iar rolul de naș de cununie i-a revenit lui George Talent, un lăutar cunoscut în București.

Artista a fost cerută în căsătorie în 2025

Povestea de iubire dintre Ramona de la Clejani și Adiță Paris a trecut la un nou nivel în urmă cu mai bine de un an, când artista a acceptat cererea în căsătorie. Momentul mult așteptat a venit acum, pe 26 octombrie 2026, când cei doi și-au oficializat relația și au sărbătorit împreună unul dintre cele mai importante evenimente din viața lor.

Cântăreața a mărturisit că relația cu actualul soț nu a fost lipsită de încercări și că au existat perioade în care lucrurile nu au mers întotdeauna așa cum și-ar fi dorit. Cu toate acestea, cei doi au reușit să depășească momentele tensionate și să își continue povestea de dragoste.

„Nu este totul roz. Lucrurile sunt mai complicate că așa este viață. Și frumos și devreme acasă, mai greu. În primă fază am avut destul de multe discuții pentru că este puțin gelos, nu știu de ce îi place să mă vadă mai mult pe acasă. Da, este foarte sever pentru că în branșa asta se spune că soția lăutarului trebuie să aibă un comportament adecvat, să fie serioasă, să se îmbrace frumos. Acum el mă știe și de bună și de rea. Eu când am spus punct, așa rămâne, dacă am zis că voi merge cu el de mână. O să punem data (nr. pentru căsătorie) alături de nașul nostru”, a povestit Ramona de la Clejani la Viața fără filtru.

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