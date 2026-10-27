Doliu în presă! A murit jurnalistul Răzvan Apostolescu

Doliu în presă! A murit jurnalistul Răzvan Apostolescu
A murit jurnalistul Răzvan Apostolescu /Foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Zi de doliu în presa din România! Răzvan Apostolescu, jurnalist și comentator sportiv al Radio România Actualități, s-a stins din viață. Acesta s-a făcut remarcat în presa sportivă, iar publicul îl asocia cu emisiunea emblematică „Fotbal minut cu minut”.

Răzvan Apostolescu a avut o activitate îndelungată în presa sportivă, iar de-a lungul carierei a relatat despre numeroase competiții sportive, cu precădere din fotbal. De la transmisiuni de la stadion la interviuri cu sportivi celebri, jurnalistul s-a dedicat meseriei sale.

Răzvan Apostolescu a murit

Răzvan Apostolescu a acoperit meciuri din Superliga, Cupa României și competițiile internaționale, dar și turnee de minifotbal. Un episod aparte al carierei sale a fost interviul realizat cu Michel Platini, fostul mare fotbalist francez și președinte al UEFA, în cadrul căruia Ion Țiriac a avut rolul de traducător.

Prin transmisiunile, relatările și interviurile realizate de-a lungul anilor, Răzvan Apostolescu a contribuit la tradiția comentariului sportiv radiofonic din România. Vestea decesului a venit ca un șoc pentru toată lumea, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă.

„În această seară o parte din sufletul meu a murit odată cu cel mai bun prieten, poate singurul. RAZVAN APOSTOLESCU, om de radio și un lord în adevăratul sens al cuvântului. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis unul dintre apropiații jurnalistului în mediul online.

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Serghei Mizil, despre dezastrul financiar al lui Irinel Columbeanu: ”A tocat până la ultimul ban”
Serghei Mizil, despre dezastrul financiar al lui Irinel Columbeanu: ”A tocat până la ultimul ban”
Spoiler suprem Insula Iubirii | Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?
Spoiler suprem Insula Iubirii | Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?
Câte clase și ce studii are Bianca Iotu de la Insula Iubirii. Nu regretă că a abandonat școala
Câte clase și ce studii are Bianca Iotu de la Insula Iubirii. Nu regretă că a abandonat școala
Au căutat cazare și au ajuns la un priveghi! Reacția Loredanei Chivu și a Anei Maria Mocanu la Asia Express
Au căutat cazare și au ajuns la un priveghi! Reacția Loredanei Chivu și a Anei Maria Mocanu la Asia Express
Emi de la Noaptea Târziu, acuzat de Cuza și Cucu că ar fi furat bani din trupă! Ce s-a întâmplat, de fapt: „Ne chițăia stomacul”
Emi de la Noaptea Târziu, acuzat de Cuza și Cucu că ar fi furat bani din trupă! Ce s-a întâmplat, de fapt: „Ne chițăia stomacul”
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Mediafax
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Anunțul înfricoșător făcut de un copil criminal crescut într-o pușcărie de maximă siguranță: „O să mai omor și alți oameni”
Gandul.ro
Anunțul înfricoșător făcut de un copil criminal crescut într-o pușcărie de maximă siguranță: „O să mai omor și alți oameni”
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Cum ajunge un gest amabil să fie interpretat drept interes sexual. Explicațiile psihologilor
Adevarul
Cum ajunge un gest amabil să fie interpretat drept interes sexual. Explicațiile psihologilor
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Digi24
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Balonul de aur. Fostul antrenor de la Viitorul Constanța, desemnat cel mai bun din lume
Mediafax
Balonul de aur. Fostul antrenor de la Viitorul Constanța, desemnat cel mai bun din lume
Îl mai recunoști pe actorul cuceritor de la Hollywood? „Zici că-i tataie”, au reacționat fanii după transformarea radicală de look
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști pe actorul cuceritor de la Hollywood? „Zici că-i tataie”, au reacționat fanii după transformarea radicală de look
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport.ro
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Bianca Drăgușanu, amendă de 1.000 de euro în Dubai după o filmare la piscină: „Nu am nicio interdicție”
Click.ro
Bianca Drăgușanu, amendă de 1.000 de euro în Dubai după o filmare la piscină: „Nu am nicio interdicție”
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din Serbia
Digi 24
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din Serbia
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Digi24
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Promotor.ro
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Patru produse pentru cafea ajung la Lidl de joi. Cel mai ieftin costă doar 40 lei
go4it.ro
Patru produse pentru cafea ajung la Lidl de joi. Cel mai ieftin costă doar 40 lei
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Anunțul înfricoșător făcut de un copil criminal crescut într-o pușcărie de maximă siguranță: „O să mai omor și alți oameni”
Gandul.ro
Anunțul înfricoșător făcut de un copil criminal crescut într-o pușcărie de maximă siguranță: „O să mai omor și alți oameni”
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Mediafax Spania
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.