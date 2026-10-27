Doliu în presă! A murit jurnalistul Răzvan Apostolescu

Zi de doliu în presa din România! Răzvan Apostolescu, jurnalist și comentator sportiv al Radio România Actualități, s-a stins din viață. Acesta s-a făcut remarcat în presa sportivă, iar publicul îl asocia cu emisiunea emblematică „Fotbal minut cu minut”.

Răzvan Apostolescu a avut o activitate îndelungată în presa sportivă, iar de-a lungul carierei a relatat despre numeroase competiții sportive, cu precădere din fotbal. De la transmisiuni de la stadion la interviuri cu sportivi celebri, jurnalistul s-a dedicat meseriei sale.

Răzvan Apostolescu a murit

Răzvan Apostolescu a acoperit meciuri din Superliga, Cupa României și competițiile internaționale, dar și turnee de minifotbal. Un episod aparte al carierei sale a fost interviul realizat cu Michel Platini, fostul mare fotbalist francez și președinte al UEFA, în cadrul căruia Ion Țiriac a avut rolul de traducător.

Prin transmisiunile, relatările și interviurile realizate de-a lungul anilor, Răzvan Apostolescu a contribuit la tradiția comentariului sportiv radiofonic din România. Vestea decesului a venit ca un șoc pentru toată lumea, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă.