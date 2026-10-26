Emi de la Noaptea Târziu, acuzat de Cuza și Cucu că ar fi furat bani din trupă! Ce s-a întâmplat, de fapt: „Ne chițăia stomacul”

Emi de la Noaptea Târziu a făcut dezvăluiri despre momentele dificile prin care a trecut alături de colegii săi, inclusiv despre o situație care l-a afectat profund. Prezentatorul TV a povestit că a fost suspectat de Cuza și Cucu că ar fi luat bani din încasările trupei, deși el era cel care se ocupa de administrarea finanțelor.

Proiectul Noaptea Târziu a luat naștere în 2014, când Emi, Cuza și Cucu au început să publice pe YouTube parodii muzicale și videoclipuri amuzante. Trupa a devenit rapid cunoscută în mediul online, iar piesa „Sunt un cocalar” s-a bucurat de un succes răsunător, adunând milioane de vizualizări.

De ce a fost Emi suspectat de colegii săi

Invitat în emisiunea Furnicuțele, acesta a explicat cum au apărut neînțelegerile și de ce acuzațiile l-au deranjat atât de mult. Emi a mărturisit că suspiciunile celor doi colegi l-au rănit, mai ales pentru că responsabilitatea gestionării banilor îi revenea lui. Emi a explicat că încerca să împartă veniturile corect și să țină evidența cheltuielilor, iar neînțelegerile ar fi pornit de la calcule greșite și interpretări eronate ale situației financiare.

„La un moment dat aveau dubii, cumva Cuza și Cucu, că aș sustrage din bani. Asta chiar m-a durut în punctul acela, dar și-au dat seama că mâncau ce nu trebuie. Nu gândeau bine, nu calculau bine. M-a durut pentru că eu am fost omul care a ținut de bani, am vrut să fie totul echitabil, totul la virgulă”, a declarat Emi la Furnicuțele.

Prezentatorul a vorbit și despre dificultățile materiale prin care au trecut, în ciuda popularității de care se bucurau. Multe dintre videoclipurile lor deveneau virale, însă parodiile realizate pe melodii cunoscute nu puteau fi întotdeauna monetizate. Astfel, faima online nu se transforma automat în câștiguri, iar cei trei au avut perioade în care abia își acopereau cheltuielile.

„Au fost foarte multe momente în care proiectul nu producea foarte mulți bani. Noi chiar am fost pionierii youtube-ului și am avut și un content care ne-a viralizat, dar nu ne-a adus bani, pentru că erau niște parodii, piese împrumutate, care nu se monetizau și noi eram celebri, dar ne cam chițăia stomacul”, a declarat Emi.

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