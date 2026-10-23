Răsturnare de situație în războiul de 100.000 € dintre Sorin Bontea și Antena 1! Chef-ul a cerut audierea unei femei-cheie din televiziune. Judecătorii o aduc cu mandat!

Răsturnare de situație în războiul de 100.000 € dintre Sorin Bontea și Antena 1! Chef-ul a cerut audierea unei femei-cheie din televiziune. Judecătorii o aduc cu mandat!
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Războiul dintre Sorin Bontea și Antena 1, cu miză de 100.000 de euro, capătă o turnură neașteptată! După ce a pierdut prima bătălie în instanță, celebrul bucătar a scos un as din mânecă: o femeie care a lucrat chiar pentru trustul de televiziune și care ar putea lămuri cine știa de reclamele pentru care chef-ul a fost sancționat financiar. Judecătorii au decis că mărturia ei este importantă și au dispus emiterea unui mandat de aducere. CANCAN.RO vă prezintă detaliile din dosar!

Sorin Bontea nu pare dispus să renunțe la luptă după ce Tribunalul București l-a obligat, în aprilie 2026, să achite Antenei TV Group despăgubiri de 100.000 de euro. Celebrul chef a contestat hotărârea, iar în apel încearcă să demonstreze că lucrurile nu au stat chiar așa cum susține fosta sa televiziune.

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Și nu o face oricum! În centrul strategiei sale de apărare a apărut o femeie care, potrivit documentelor judiciare consultate de

CANCAN.RO, a ocupat o funcție importantă în departamentul de relații publice al trustului și care s-ar fi ocupat personal de materialele publicate de bucătar pe internet.

Femeia care ar putea schimba soarta procesului de 100.000 de euro

La termenul din 9 septembrie 2026, avocații lui Sorin Bontea au cerut audierea unei martore despre care susțin că avea un rol esențial în gestionarea aparițiilor sale online. Mai exact, femeia i-ar fi editat videoclipurile, i-ar fi redactat textele și ar fi publicat postările care au ajuns să provoace scandalul cu Antena 1.

Bontea încearcă să demonstreze că reprezentanții televiziunii cunoșteau activitățile sale publicitare și că acestea se desfășurau cu acordul unei persoane care, în percepția sa, reprezenta compania.

Sursa foto: Facebook

În documentele judiciare, avocații chef-ului au susținut că martora era singura persoană care putea lămuri dacă Antena fusese informată și dacă își exprimase acordul pentru postările respective.

„Martora poate lămuri dacă reclamanta dădea acordul pentru respectivele postări, dacă era necesar ca ea să își exprime acordul față de pârât”, se arată în încheierea de ședință din 9 septembrie 2026, în care sunt consemnate argumentele apărării.

Reclamele care au aprins scandalul ar fi fost făcute chiar de omul de PR

Dar adevărata surpriză apare în explicațiile oferite de avocații lui Bontea. Aceștia au susținut că femeia, descrisă în instanță drept director de PR, nu ar fi fost doar la curent cu activitatea publicitară a bucătarului, ci ar fi participat direct la realizarea materialelor.

„Doamna ##########, director de PR la Antena, îi realiza postările domnului Sorin Bontea, respectiv îi edita videoclipurile, îi redacta textele și îi publica materialele”, se arată în documentul judiciar, care anonimizează identitatea persoanelor.

Apărarea a mers chiar mai departe, susținând că femeia ar fi realizat majoritatea postărilor, dacă nu chiar pe toate, iar acest comportament ar demonstra existența unui acord din partea societății.

Cu alte cuvinte, Sorin Bontea încearcă să răstoarne situația: reclamele pentru care Antena 1 i-a cerut despăgubiri ar fi fost gestionate chiar de o persoană despre care el susține că reprezenta televiziunea!

La termenul din septembrie, reprezentanții Antenei au susținut că audierea martorei nu mai este utilă, întrucât aspectele relevante ar fi fost deja analizate în prima instanță. Mai mult, avocații televiziunii au contestat relevanța raporturilor contractuale invocate de partea adversă.

Judecătorii Curții de Apel București au considerat însă că femeia poate aduce lămuriri importante și au admis audierea solicitată de Sorin Bontea.

„Va încuviinţa proba cu martora ##### ##########, întrucât aceasta ar putea oferi instanţei toate lămuririle necesare, inclusiv cele solicitate de ambele părți litigante”, se arată în încheierea din 9 septembrie 2026.

Cum a ajuns Sorin Bontea să datoreze 100.000 de euro

Iar povestea nu s-a încheiat aici! La termenul din 14 octombrie 2026, instanța a luat o nouă măsură: a amânat judecata pentru emiterea unui mandat de aducere a martorei. În acest fel, judecătorii urmăresc să asigure prezența femeii în sala de judecată, pentru a putea fi audiată.

Scandalul a pornit de la 48 de postări online prin care Sorin Bontea ar fi promovat diferite produse și branduri în perioada 2022–2023, fără acordul scris al Antenei, așa cum ar fi impus contractul încheiat între părți.

În aprilie 2026, Tribunalul București a admis cererea Antenei TV Group și l-a obligat pe chef să plătească 100.000 de euro, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare calculată din 4 noiembrie 2023 și 8.575 de lei cheltuieli de judecată.

Hotărârea nu este definitivă, iar dosarul se află acum pe masa judecătorilor Curții de Apel București.

Următorul termen a fost stabilit pentru 18 noiembrie 2026. Atunci ar putea fi lămurit unul dintre cele mai importante aspecte ale conflictului: cine știa, de fapt, de reclamele lui Sorin Bontea și cine le-a dat undă verde?

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