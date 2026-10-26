Mira, adevărul despre dependența lui Ian. Gestul de neiertat al concurentul de la Insula Iubirii

Mira și Ian sunt împreună de aproape patru ani. Povestea lor de dragoste nu a fost mereu roz, tocmai de aceea au ajuns la Insula Iubirii. Pe lângă faptul că tânăra l-a înșelat de două ori cu fostul iubit, concurentul s-a confruntat cu dependența de jocuri de noroc, iar asta le-a creat probleme în relație.

Cei doi au vorbit deschis despre dependența lui Ian, dar acum, după încheierea filmărilor, ies noi detalii la suprafață. Mira și-a făcut curaj și a făcut o dezvăluire neașteptată despre partenerul ei de la insulă. Ea a recunoscut că nu minciunile minore sau că avea acest viciu au deranjat-o, de fapt, ci că de multe ori rămâneau fără bani în casă din cauza jocurilor de noroc. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mira, adevărul despre dependența lui Ian

Mira și Ian au mers în Thailanda pentru a-și testa relația. Aceștia au explicat că au avut probleme de comunicare, încredere și neînțelegeri, mai ales după ce concurenta l-a înșelat cu fostul iubit. Doar că nici Ian nu a fost un sfânt. Încă din prima seară, au recunoscut că bărbatul este dependent de jocurile de noroc. Ce nu s-a povestit iese însă la iveală în prezent.

Tânăra și-a făcut curaj și a povestit prin intermediul unui videoclip publicat pe pagina sa de TikTok că principala problemă nu erau minciunile sau viciul în sine, ci faptul că de multe ori s-a întâmplat ca Ian să se întoarcă acasă fără niciun ban în buzunar. Bruneta a explicat că nu a putut să spună asta în cadrul emisiunii, dar nici apropiații lor nu cunoșteau această informație.

„Adevărul e că problema nu era numai faptul că el mă mințea pe mine că se ducea la aparate și juca poker, problema era că el se ducea și făcea asta până în punctul în care cheltuia aproape toți banii din casă. Asta a fost situația, de fapt, pe care eu nu puteam să o expun atunci în fața tuturor, din păcate”, a declarat Mira Corbu pe TikTok.

Ian ar fi obligat-o pe Mira să meargă la Insula Iubirii

Cei doi sunt unul dintre cele mai controversate cupluri al acestui sezon. Aceștia și-au expus în fața celor din vilă problemele și motivele pentru care au decis să se înscrie la Insula Iubirii. Dacă până acum știam că Ian a vrut să își recapete încrederea în partenera sa, ei bine, adevărul pare să fie altul.

Contactată de CANCAN.RO, Maria, prietena Mirei, a declarat că bruneta nu ar fi vrut nicio secundă să participe la emisiune. Acest fapt denotă că bărbatul ar fi obligat-o pe tânără să accepte provocarea.

„Mira nu și-a mai dorit, pe ultima sută de metri, să mai meargă și probabil și de aici a fost închisă cu acest subiect, acesta fiind un motiv pentru care în emisiune a fost mai reținută”, a spus prietena Mirei pentru CANCAN.RO.

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