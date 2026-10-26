Mira, forțată de Ian să meargă la „Insula Iubirii”?! Prietena concurentei face dezvăluiri spectaculoase despre relația celor doi

Mira, forțată de Ian să meargă la „Insula Iubirii”?! Prietena concurentei face dezvăluiri spectaculoase despre relația celor doi
Galerie Foto 9
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

La „Insula Iubirii”, iubirea se testează, nervii cedează, iar adevărul iese la iveală când te aștepți mai puțin! Mira și Ian au venit în Thailanda să-și pună relația la încercare, dar declarațiile din culise schimbă puțin povestea. Cea mai bună prietenă a Mirei a declarat, pentru CANCAN.RO, că bruneta n-a mai vrut să meargă la „Insula Iubirii”, dar Ian a forțat-o să participe. Deși a încercat pe ultima sută de metri să-l facă să renunțe, n-a avut câștig de cauză.

Mira și Ian sunt, fără îndoială, unul dintre cele mai controversate cupluri din acest sezon. Bruneta a avut nevoie de numai două zile pentru a se apropia de Jaguarul, în timp ce Ian a găsit și el motive serioase să-i acorde atenție ispitei Andreea Homescu. Ce mai, testul iubirii a început în forță! Numai că, potrivit prietenei Mirei, problemele au început înainte ca cei doi să ajungă pe insulă.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
9 poze

Ian ar fi obligat-o să vină la Insula Iubirii

În fața camerelor, Mira și Ian au vândut povestea cuplului venit în Thailanda să-și testeze iubirea și să lase în urmă cele două episoade de infidelitate ale brunetei. Numai că Maria, cea mai bună prietenă a Mirei, a declarat că bruneta nu a mai vrut să participe și a încercat să-l convingă pe Ian să renunțe, însă el a forțat-o să meargă mai departe cu planul.

„Mira nu și-a mai dorit, pe ultima sută de metri, să mai meargă și probabil și de aici a fost închisă cu acest subiect, acesta fiind un motiv pentru care în emisiune a fost mai reținută”, a spus prietena Mirei pentru CANCAN.RO.

Mira și Ian

Mira și Ian la Insula Iubirii. Sursa foto Social Media

Maria a povestit că, înainte de emisiune, relația celor doi părea în regulă din exterior. Existau conflicte, ca în orice cuplu, însă Mira nu obișnuia să vorbească prea mult despre ce se întâmpla între ea și Ian. Bruneta ar fi preferat să țină pentru ea supărările, fără să ceară ajutorul celor din jur.

„Eu cu Mira suntem prietene și, înainte de Insulă, relația ei cu Ian era ok. Erau câteodată conflicte, ca în orice cuplu, dar, sincer, nu obișnuiam să vorbesc cu ea chestii precum relația lor. Mira este o fire mai închisă în general, dacă pățește ceva sau este supărată, preferă să nu vorbească”, a mai mărturisit ea.

Așadar, ceea ce părea o relație obișnuită, cu mici certuri și împăcări, ar fi ascuns mai multe decât se vedea din afară. Cel puțin asta lasă de înțeles declarațiile prietenei sale. Iar odată ajunsă în lumina reflectoarelor, Mira a trebuit să facă față nu doar tentațiilor, ci și avalanșei de reacții venite din partea publicului.

Apropiata brunetei a mai spus că Mira nu era obișnuită cu expunerea televizată și că presiunea unei asemenea experiențe ar fi putut contribui la comportamentul ei.

„Cred că trebuie să ținem cont și de faptul că nu este deloc ușor să participi pentru prima oară la o emisiune televizată, mai ales într-un context atât de intens, în care ești expusă judecăților și interpretărilor oamenilor”, a afirmat Maria, apropiata Mirei.

Ce caută Mira pe site-urile pentru adulți

Iar controversele nu se opresc aici. La scurt timp după intrarea în emisiune, au apărut imagini cu Mira pe site-uri pentru adulți, dar și speculații despre o posibilă legătură cu industria escortelor.

„Zvonuri sunt multe. Pozele nu sunt reale , nu există poze pe site-uri de escorte. Sunt făcute cu AI , așa ceva pot face și eu cu toată insula. Hai să fim serioși, nimeni întreg la cap din industria prostituției, nu ar fi venit într-un reality show”, a spus Ian pentru CANCAN.RO.

Așadar, în jurul Mirei și al lui Ian s-au adunat suficiente controverse cât să nu mai știe nimeni unde începe iubirea și unde se termină spectacolul! Să fie bruneta implicată în industria filmelor pentru adulți, așa cum s-a speculat online? A împins-o Ian spre „Insula Iubirii” pentru a intra în lumina reflectoarelor, deși ea nu mai voia să participe? Și, mai ales, o fi avut Mira o slăbiciune mai veche pentru Jaguarul? Întrebări sunt destule, răspunsuri clare…mai puține!

VEZI ȘI: Ian de la Insula Iubirii, reacție bizară după ce Mira și Jaguarul s-au pupat de mama focului: „Eu făceam de zece ori, dar tonul ei, limbajul corpului erau…”

Ce operații estetice are Mira de la Insula Iubirii, de fapt. Iubita lui Ian a recunoscut la ce intervenție a apelat

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
„N-am mai putut avea un copil”. Sacrificiul suprem pe care l-a făcut Violeta Beclea Szekely pentru a obține performanță în atletism
„N-am mai putut avea un copil”. Sacrificiul suprem pe care l-a făcut Violeta Beclea Szekely pentru a obține performanță în atletism
Pepe, mai sincer ca niciodată. Totul despre emisiunea de la Kanal D și experiențele amoroase
Pepe, mai sincer ca niciodată. Totul despre emisiunea de la Kanal D și experiențele amoroase
Imagini de la priveghiul lui Viorel Păunescu. Mitică Dragomir, printre primii care au venit să-și ia rămas-bun de la fostul președinte al Stelei
Imagini de la priveghiul lui Viorel Păunescu. Mitică Dragomir, printre primii care au venit să-și ia rămas-bun de la fostul președinte al Stelei
Concurenta de la Burlacii, răsfățată de foștii parteneri. Motivul pentru care i-a înapoiat mașina ex-ului
Concurenta de la Burlacii, răsfățată de foștii parteneri. Motivul pentru care i-a înapoiat mașina ex-ului
Ce au scris procurorii în referatul de arestare al fiului lui Tudorel Toader: „Era un preț de plătit”
Ce au scris procurorii în referatul de arestare al fiului lui Tudorel Toader: „Era un preț de plătit”
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Mediafax
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Explozie de fericire în rândul susținătorilor la auzul veștii că Georgescu va fi eliberat. Sute de persoane sunt în fața Tribunalului București
Gandul.ro
Explozie de fericire în rândul susținătorilor la auzul veștii că Georgescu va fi eliberat. Sute de persoane sunt în fața Tribunalului București
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Ce să mănânci dimineața ca să ai energie și să nu ți se facă foame prea repede: 13 alimente recomandate de nutriționiști
Adevarul
Ce să mănânci dimineața ca să ai energie și să nu ți se facă foame prea repede: 13 alimente recomandate de nutriționiști
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Digi24
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Cine este românul care a câștigat peste 3,3 milioane de euro la Loto 6/49. Joacă de mai bine de 20 de ani
Mediafax
Cine este românul care a câștigat peste 3,3 milioane de euro la Loto 6/49. Joacă de mai bine de 20 de ani
„Arată foarte diferit”. Meryem Uzerli, celebră pentru rolul Sultanei Hürrem, și-a surprins fanii cu apariția sa la Festivalul de Film de la El Gouna. Mulți nu o mai recunosc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
„Arată foarte diferit”. Meryem Uzerli, celebră pentru rolul Sultanei Hürrem, și-a surprins fanii cu apariția sa la Festivalul de Film de la El Gouna. Mulți nu o mai recunosc
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport.ro
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Scandal de infidelitate la „Insula Iubirii”! O concurentă a umblat în telefonul iubitului. „Dacă vorbeam serios, își făcea bagajul și pleca”
Click.ro
Scandal de infidelitate la „Insula Iubirii”! O concurentă a umblat în telefonul iubitului. „Dacă vorbeam serios, își făcea bagajul și pleca”
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din Serbia
Digi 24
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din Serbia
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Digi24
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Promotor.ro
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Patru produse pentru cafea ajung la Lidl de joi. Cel mai ieftin costă doar 40 lei
go4it.ro
Patru produse pentru cafea ajung la Lidl de joi. Cel mai ieftin costă doar 40 lei
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Explozie de fericire în rândul susținătorilor la auzul veștii că Georgescu va fi eliberat. Sute de persoane sunt în fața Tribunalului București
Gandul.ro
Explozie de fericire în rândul susținătorilor la auzul veștii că Georgescu va fi eliberat. Sute de persoane sunt în fața Tribunalului București
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Mediafax Spania
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.