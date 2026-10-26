Mira, forțată de Ian să meargă la „Insula Iubirii”?! Prietena concurentei face dezvăluiri spectaculoase despre relația celor doi

La „Insula Iubirii”, iubirea se testează, nervii cedează, iar adevărul iese la iveală când te aștepți mai puțin! Mira și Ian au venit în Thailanda să-și pună relația la încercare, dar declarațiile din culise schimbă puțin povestea. Cea mai bună prietenă a Mirei a declarat, pentru CANCAN.RO, că bruneta n-a mai vrut să meargă la „Insula Iubirii”, dar Ian a forțat-o să participe. Deși a încercat pe ultima sută de metri să-l facă să renunțe, n-a avut câștig de cauză.

Mira și Ian sunt, fără îndoială, unul dintre cele mai controversate cupluri din acest sezon. Bruneta a avut nevoie de numai două zile pentru a se apropia de Jaguarul, în timp ce Ian a găsit și el motive serioase să-i acorde atenție ispitei Andreea Homescu. Ce mai, testul iubirii a început în forță! Numai că, potrivit prietenei Mirei, problemele au început înainte ca cei doi să ajungă pe insulă.

Ian ar fi obligat-o să vină la Insula Iubirii

În fața camerelor, Mira și Ian au vândut povestea cuplului venit în Thailanda să-și testeze iubirea și să lase în urmă cele două episoade de infidelitate ale brunetei. Numai că Maria, cea mai bună prietenă a Mirei, a declarat că bruneta nu a mai vrut să participe și a încercat să-l convingă pe Ian să renunțe, însă el a forțat-o să meargă mai departe cu planul.

„Mira nu și-a mai dorit, pe ultima sută de metri, să mai meargă și probabil și de aici a fost închisă cu acest subiect, acesta fiind un motiv pentru care în emisiune a fost mai reținută”, a spus prietena Mirei pentru CANCAN.RO.

Maria a povestit că, înainte de emisiune, relația celor doi părea în regulă din exterior. Existau conflicte, ca în orice cuplu, însă Mira nu obișnuia să vorbească prea mult despre ce se întâmpla între ea și Ian. Bruneta ar fi preferat să țină pentru ea supărările, fără să ceară ajutorul celor din jur.

„Eu cu Mira suntem prietene și, înainte de Insulă, relația ei cu Ian era ok. Erau câteodată conflicte, ca în orice cuplu, dar, sincer, nu obișnuiam să vorbesc cu ea chestii precum relația lor. Mira este o fire mai închisă în general, dacă pățește ceva sau este supărată, preferă să nu vorbească”, a mai mărturisit ea.

Așadar, ceea ce părea o relație obișnuită, cu mici certuri și împăcări, ar fi ascuns mai multe decât se vedea din afară. Cel puțin asta lasă de înțeles declarațiile prietenei sale. Iar odată ajunsă în lumina reflectoarelor, Mira a trebuit să facă față nu doar tentațiilor, ci și avalanșei de reacții venite din partea publicului.

Apropiata brunetei a mai spus că Mira nu era obișnuită cu expunerea televizată și că presiunea unei asemenea experiențe ar fi putut contribui la comportamentul ei.

„Cred că trebuie să ținem cont și de faptul că nu este deloc ușor să participi pentru prima oară la o emisiune televizată, mai ales într-un context atât de intens, în care ești expusă judecăților și interpretărilor oamenilor”, a afirmat Maria, apropiata Mirei.

Ce caută Mira pe site-urile pentru adulți

Iar controversele nu se opresc aici. La scurt timp după intrarea în emisiune, au apărut imagini cu Mira pe site-uri pentru adulți, dar și speculații despre o posibilă legătură cu industria escortelor.

„Zvonuri sunt multe. Pozele nu sunt reale , nu există poze pe site-uri de escorte. Sunt făcute cu AI , așa ceva pot face și eu cu toată insula. Hai să fim serioși, nimeni întreg la cap din industria prostituției, nu ar fi venit într-un reality show”, a spus Ian pentru CANCAN.RO.

Așadar, în jurul Mirei și al lui Ian s-au adunat suficiente controverse cât să nu mai știe nimeni unde începe iubirea și unde se termină spectacolul! Să fie bruneta implicată în industria filmelor pentru adulți, așa cum s-a speculat online? A împins-o Ian spre „Insula Iubirii” pentru a intra în lumina reflectoarelor, deși ea nu mai voia să participe? Și, mai ales, o fi avut Mira o slăbiciune mai veche pentru Jaguarul? Întrebări sunt destule, răspunsuri clare…mai puține!

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