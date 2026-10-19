Ce operații estetice are Mira de la Insula Iubirii, de fapt. Iubita lui Ian a recunoscut la ce intervenție a apelat

Mira și Ian formează un cuplu de aproximativ patru ani, iar acum cei doi au mers la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. Bărbatul și-a pierdut încrederea în partenera sa, după ce aceasta l-a înșelat de două ori de-a lungul timpului. Pe cât de mulți admiratori are concurenta, pe atât de mulți o și critică.

Tânăra în vârstă de 22 de ani s-a remarcat încă din prima seară pe insulă. Aceasta are o siluetă de invidiat, iar ținutele pe care le poartă îi scot în evidență formele. Mulți au atacat-o, spunând că are multe operații estetice. Astfel, ea nu a mai tăcut și a mărturisit că a apelat la medicul estetician o singură dată. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce operații estetice are Mira de la Insula Iubirii

În urma primelor ediții difuzate cu cei doi noi concurenți de la Insula Iubirii, Mira a primit numeroase mesaje. Unii fani ai emisiunii i-au adresat cuvinte frumoase, în timp ce alții au criticat-o aspru.

Aceasta nu s-a mai abținut, așa că a răspuns în mediul online, spunând că are o singură operație estetică. Partenera lui Ian a apelat la intervenția de mărire a sânilor, însă a punctat că mai presus de aspectul fizic este caracterul unui om.

„În afară de silicoane, nu am nicio altă intervenție estetică și nu mi-am făcut nimic în altă parte. E normal să am mici defecte, însă sufletul și caracterul unui om contează cel mai mult. Restul se mai schimbă, dar acestea nu”, a scris Mira pe Instagram.

Cum le răspunde Mira celor care o critică

Concurenta a scris un mesaj ferm pentru cei care o critică. Mira a subliniat că de acasă se vede altfel tot ce se întâmplă la Insula Iubirii și este ușor să judeci sau să îți dai cu părerea.

Mai mult, ea ar fi primit comentarii negative în special din partea femeilor, iar asta a întristat-o enorm. Ea este de părere că femeile ar trebui să se susțină reciproc, nu să arunce cu hate.

„Am rămas șocată să văd că majoritatea celor care aruncă cu hate sunt femei, iar asta m-a întristat pe moment. O femeie cum trebuie nu ar jigni o altă femeie și nu ar vorbi urât despre ea, mai ales prin prisma unei emisiuni TV. Fiți mai oameni și nu uitați că, de acasă, din pătuț, e ușor să-ți dai cu părerea despre viața altcuiva”, a mai adăugat concurenta.

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