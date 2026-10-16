Ce adicție are Ian de la Insula Iubirii: „O plăcere.” Este motivul pentru care se ceartă cu Mira, care îl prinde cu minciuna

Ce adicție are Ian de la Insula Iubirii: „O plăcere.” Este motivul pentru care se ceartă cu Mira, care îl prinde cu minciuna
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Ce adicție are Ian de la Insula Iubirii / Sursa foto: Antena 1
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Ian și Mira sunt noii concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 10, care au ajuns în Thailanda după eliminarea cuplului format din Armina și Marcel. Cei doi au venit în fața lui Radu Vâlcan și au vorbit despre relația lor, dar și despre câteva dintre problemele care le-au pus iubirea la încercare de-a lungul timpului.

Cei doi parteneri își doresc să vadă dacă relația lor poate rezista tentațiilor și dacă mai există încredere între ei. În trecut, au trecut prin momente dificile, mai ales după ce Mira a fost infidelă. Experiențele din cuplu i-au determinat să își pună întrebări cu privire la viitorul lor, iar participarea la emisiune ar putea să le ofere răspunsuri importante despre sentimentele pe care le au unul pentru celălalt.

Ce adicție are Ian de la Insula Iubirii

În cadrul discuției cu Radu Vâlcan, Ian a recunoscut că are un obicei care o deranjează pe iubita lui. Concurentul a explicat că, pentru a evita certurile, ajunge uneori să ascundă anumite lucruri sau să nu îi spună adevărul în totalitate.

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Acesta a dat drept exemplu situațiile în care Mira îl întreabă despre banii pe care îi câștigă. Ian a mărturisit că preferă uneori să ofere informații incomplete, de teamă că planurile sale nu vor fi pe placul partenerei.

Mira a intervenit și a explicat că neînțelegerile dintre ei au legătură cu pasiunea lui Ian pentru poker, care, în trecut, a devenit o adevărată adicție. Concurentul susține însă că lucrurile s-au schimbat între timp.

Ian: Am un anumit defect. Ascund anumite lucruri minore doar ca să nu pornesc o ceartă cu ea. De exemplu, dacă mă întreabă dacă am scos cățelul afară, eu spun că l-am scos, doar ca să nu se supere și să-mi zică: „De ce nu l-ai scos?”. La bani, de exemplu, dacă eu produc o anumită sumă și îi spun mai puțin, iar ea află, iese foc.

Radu Vâlcan: Păi și tu de ce îi spui o sumă mai mică? Adică de ce nu îi spui adevărul?

Ian: Pentru că, uneori, ea nu este de acord cu planurile mele.

Radu Vâlcan: Ce legătură are asta cu banii?

Mira: Păi are, pentru că planurile lui sunt legate de poker.

Ian: Da, am avut un fel de adicție. (…) E o plăcere pentru mine să joc poker.

Sursa foto: Instagram

Ian a comparat pokerul cu un hobby și a explicat că prefera să cheltuiască bani pentru această activitate, în loc să îi folosească pentru ieșiri în club. Acesta a insistat că situația din prezent este diferită față de cea din trecut.

„E ca un hobby. De exemplu, alte persoane pot să cheltuie în club o anumită sumă de bani. Eu prefer ca suma aceea de bani, pe care alții o cheltuie în club pentru plăcerea lor, să o cheltui la poker. (…) Dar asta a fost înainte. Acum e cu totul altceva.”, a mai spus Ian.

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