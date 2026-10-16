Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi

Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi
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Ce a scris presa despre Ian de la Insula Iubirii
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Ian și Mira au venit la Insula Iubirii după ce Armina și Marcel au părăsit competiția, devenind noul cuplu care își pune relația la încercare în Thailanda. Însă, înainte de a apărea pe micile ecrane, Marian-Gigi Boitași, cunoscut în emisiune drept Ian, a avut un parcurs diferit, fiind pasionat de rugby și remarcându-se în competițiile sportive încă din adolescență.

În urmă cu mai bine de un deceniu, numele concurentului apărea în presa locală din Brăila, în articole despre activitățile și selecțiile organizate pentru tinerii sportivi. În 2014, Marian-Gigi Boitași a fost convocat la lotul național de rugby al juniorilor sub 17 ani, care urma să participe la un stagiu de pregătire desfășurat la Predeal.

La acea vreme, Ian era elev în clasa a X-a la Liceul de Arte „Hariclea Darclée” din Brăila și făcea parte din Rugby Club Brăila. Convocarea a reprezentat o etapă importantă în evoluția sa sportivă, după ce demonstrase că are potențial în cadrul selecțiilor pentru echipele de juniori.

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Tot în vara anului 2014, tânărul a participat la o acțiune de selecție organizată la Bârlad de Federația Română de Rugby. Evenimentul urmărea identificarea celor mai promițători jucători născuți în 1997 și 1998, care puteau ajunge în loturile regionale. Marian s-a numărat printre sportivii brăileni remarcați în cadrul acestei acțiuni.

Sursa foto: Antena 1

Cu ce se ocupă acum Ian de la Insula Iubirii

În prezent, Marian lucrează ca dealer într-o sală de poker, însă rugby-ul a ocupat o parte importantă din viața sa, sport pe care l-a practicat timp de șapte ani la nivel de performanță.

Acum, concurentul a acceptat provocarea emisiunii alături de Mira, partenera sa de trei ani și jumătate. Cei doi au venit în Thailanda pentru a afla dacă relația lor poate rezista tentațiilor și provocărilor pregătite de producția Antena 1.

„Eu mă numesc Boitași Marian Gigi, sunt din Brăila, lucrez ca și crupier într-o sală de poker, am fost sportiv de performanță de rugby, timp de șapte ani (…) Suntem împreună de trei ani și jumătate”, a declarat noul concurent de la Insula Iubirii.

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