Ce a „pătimit” Narcis Bujor în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii: „Anul ăsta... am ieșit obosit!”

Narcis Bujor a revenit în Thailanda pentru sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, după ce a participat și la ediția precedentă a reality show-ului de la Antena 1. Dacă în sezonul 9 a atras atenția publicului, de această data a avut parte de o experiență mult mai intensă, când o concurentă a căzut în ispită.

Participarea din acest an la Insula Iubirii i-a oferit lui Narcis Bujor ocazia să se implice în povestea Biancăi Iotu cu Remi Dobre. Ispita masculină a făcut-o pe concurentă să calce strâmb și să-și pună întrebări despre relația sa. După încheierea filmărilor, a dezvăluit ce a trăit în timpul emisiunii și de ce sezonul 10 l-a solicitat atât de mult, inclusiv din punct de vedere fizic și emoțional.

El a încercat să se implice într-un mod diferit față de anul trecut. Narcis a ținut să sublinieze că rolul ispitelor nu se rezumă la provocarea unor conflicte între concurenți, ci presupune și interacțiuni care îi pot ajuta pe aceștia să descopere lucruri despre propriile relații. Totodată, el a recunoscut că aspectul fizic l-a ajutat să atragă atenția, chiar dacă nu s-a considerat cea mai tandră persoană din grup.

„A doua experiență este mult diferită, chiar nu pot… Nu găsesc lucruri comune. Nu știu ce să spun să nu vorbesc prea mult. Sezonul acesta a fost mult mai intens pentru mine. Consider că am găsit persoanele să le pot ajuta și mi-am folosit acea parte din mine care simte nevoia să ajute. Contrar părerilor concurentelor, fetelor care vin, noi nu suntem acolo să facem rău, nu venim cu gânduri rele. Venim să cunoaștem niște oameni și să îi ajutăm în ceea ce au venit să descopere despre parteneri și despre ei. Cred că am început cu un plus anul acesta. Pentru că imaginea nu a mai fost așa dominantă. Dar fața mea își face efectul. Nu am fost nici cel mai tandru sau cel mai jovial om”, a spus Narcis Bujor într-un interviu pentru Libertatea.

Narcis Bujor a trăit „maxim” la Insula Iubirii

Narcis Bujor a povestit că intensitatea evenimentelor din Thailanda a depășit așteptările sale. În opinia lui, s-au întâmplat atât de multe lucruri încât materialul filmat ar fi putut fi suficient chiar și pentru două sezoane.

Ispita a dezvăluit și că participarea din acest an l-a solicitat considerabil, atât fizic, cât și psihic. Spre deosebire de experiența anterioară, când nu a fost la fel de implicat, de această dată a resimțit puternic presiunea și ritmul evenimentelor. Totuși, în ciuda epuizării, experiența a fost una frumoasă, care i-a oferit ocazia să trăiască momente diferite de cele din sezonul precedent.

„Într-un cuvânt… Maxim! E simplu… Am spus, nu mai știu unde, că la început cred că au vrut să-i spună sezonul X, că X e 10 roman. Dar când au văzut ce s-a întâmplat, au zis că e maxim. Și da, a fost!