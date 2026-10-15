Ella Vișan, mărutrisire dezarmantă după relația amoroasă de pe Insula Iubirii: „Aș face la fel și n-aș mai aștepta atât de mult”

„N-aș mai aștepta atât de mult. Aș acționa mai intim.” Mereu cu zâmbetul pe buze, Ella Vișan recunoaște că încă se confruntă cu mesaje și comentarii negative din partea oamenilor, însă a ales să nu le mai răspundă și să își vadă de viața ei. În exclusivitate pentru CANCAN, fosta concurentă de la Insula Iubirii dezvăluie ce ar fi făcut diferit în cadrul emisiunii și cum privește astăzi experiența care a ținut-o în centrul atenției.

Ella Vișan a ajuns în Thailanda alături de logodnicul ei de atunci, Andrei Lemnaru, însă apropierea de ispita Teo Costache a schimbat cursul relației lor. La finalul emisiunii, cei doi au plecat pe drumuri separate, iar Ella a ales să părăsească insula alături de Teo. Acum, privind în urmă la experiența care a stârnit numeroase discuții, fosta concurentă vorbește deschis despre deciziile luate și despre ce ar schimba dacă ar putea retrăi acele momente.

„Păi, ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place!”

În cadrul interviului, Ella Vișan și-a spus părerea și despre Marcel și Prințul Marco, două dintre personajele despre care se vorbește intens în această perioadă. Dacă pe Marcel a avut ocazia să îl cunoască personal și îl descrie ca fiind un om carismatic și blând, despre Prințul Marco spune că îi apreciază atitudinea directă și faptul că nu se ferește să spună lucrurilor pe nume.

CANCAN: Încă ești o persoană controversată după participarea la Insula Iubirii. Cum gestionezi miile de reacții negative la adresa ta, adică acest val de hate?

Ella Vișan: Da. Tot ce vă pot spune este că, în primul rând, le mulțumesc oamenilor care mă apreciază, dar și celor care nu o fac, pentru că așa sunt viralizată. Trebuie să recunosc din nou că nu mă las afectată. Încerc, pe cât de mult pot și pe cât de mult timp liber am, să le răspund oamenilor la mesajele drăguțe pe care mi le lasă. Nu reușesc de fiecare dată, recunosc, dar nu răspund mesajelor de hate sau comentariilor răutăcioase. Dacă ei se simt bine și, într-un fel, se eliberează, scrieți-mi câte mesaje vreți voi.

CANCAN: Te-ai gândit vreun moment că experiența de la Insula Iubirii va avea un asemenea deznodământ?

Ella Vișan: Sincer, nu. N-a fost nimic premeditat, deși se speculează acest lucru. Mă așteptam, ce-i drept, să existe imagini atât din partea fostului meu partener, cât și din partea mea, dar nu m-am gândit de la început că va exista o despărțire.

CANCAN: N-ai regizat, ca să zic așa?

Ella Vișan: Nu, nu. Dar, pe parcurs, vedeam încotro se îndreaptă lucrurile și, da, acest deznodământ devenea evident.

CANCAN: Dacă ai pune în balanță tot ce s-a petrecut cu tine la Insulă și după emisiune, ai alege să faci la fel și astăzi?

Ella Vișan: Absolut! Absolut, fără nicio ezitare. Bine, mi-aș mai permite câte o glumă. N-aș mai aștepta atât de mult. Știu că la televizor a apărut că am stat cinci zile, șapte zile, nu mai știu exact, dar eu am stat două săptămâni și jumătate. Adică aș acționa mai intim.

„Pe Marcel am avut ocazia să-l cunosc față în față. Este un om foarte carismatic”

CANCAN: Ai face-o din prima săptămână? N-ai mai fi așteptat două săptămâni, da?

Ella Vișan: Păi, ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place! Dacă n-ar fi fost Teo prezent în sezonul meu, nu știu dacă aș fi avut chimie cu altcineva. Eu tind să cred că nu.

CANCAN: Când l-ai văzut ultima oară pe Andrei?

Ella Vișan: Față în față, acum mai bine de un an.

CANCAN: Și pe Teo?

Ella Vișan: La reuniunile de la Insula Iubirii.

CANCAN: Toată lumea vorbește astăzi despre Prințul Marco și Marcel. Cum ți se par cei doi?

Ella Vișan: Pe Marcel am avut ocazia să-l cunosc față în față. Este un om foarte carismatic, foarte blând și mi se pare că are ceva aparte. N-ai cum să te superi pe el. Deci chiar n-ai cum să te superi pe Marcel, orice ar spune. E simpatic, chiar e simpatic, dar, în primul rând, este un om bun. Are o inimă mare și este foarte cald. Pe Prinț nu l-am cunoscut față în față. Devine și el o persoană controversată. Mie îmi place de el. În primul rând, îmi place că ia atitudine, cel puțin din ceea ce văd în emisiune. Este foarte vocal și spune lucrurilor pe nume. În schimb, recunosc că nu prea urmăresc ce se întâmplă în mediul online, așa că nu știu foarte multe. Am înțeles că are diferite divergențe cu diverse persoane, dar sper să fie bine, pentru că am înțeles că și el primește destul de mult hate în această perioadă. Sper să fie bine și să nu se lase afectat.

CANCAN: Dar știi că este cineva în casă care are activități intime?

Ella Vișan: Am văzut ceva, cred că este vorba despre Bianca și Narcis. Nu am mai urmărit ce a urmat, pentru că, recunosc, mi-era somn și m-am băgat la somn. Atât.

Nu aș putea vorbi absolut nimic de rău și nici nu aș putea să explic, chiar dacă n-am fost în acea ipostază, pentru că am fost acolo și înțeleg foarte bine emoțiile pe care le trăiești. Totul este la superlativ: și extazul, și agonia.

NU RATA: Ella Vișan, dezvăluiri după ce a căzut în gol 100 de metri în timpul unei drumeții. Ce i-au spus medicii

CITEȘTE ȘI: Teo Costache, primele imagini cu noua iubită! Mesajul transmis de ispita care a făcut ravagii la Insula Iubirii