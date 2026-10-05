Ella Vișan, dezvăluiri după ce a căzut în gol 100 de metri în timpul unei drumeții. Ce i-au spus medicii

Ella Vișan, primele declarații după accidentul de pe munte
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Ella Vișan a povestit, în exclusivitate la Dan Capatos Show, cum a supraviețuit accidentului teribil de pe munte! Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a căzut aproximativ 100 de metri printre stânci. Deși s-a rostogolit pe munte, blonda a scăpat fără oase rupte. CANCAN.RO are toate detaliile!

Ella Vișan și-a văzut viața trecând prin fața ochilor după ce s-a rostogolit de la o înălțime uriașă. Blondina a reușit să scape doar cu câteva lovituri la nivelul feței și cu un disconfort la coaste. Vezi emisiunea integrală aici!

„Practic am alunecat și am început să mă rostogolesc. Ar fi fost bine dacă mă rostogoleam pe fund, dar m-am lovit cu corpul de toate stâncile pe acolo. Mi-au spus și la spital faptul că m-am lovit cu corpul de toate acele pietre și nu cu capul.”

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Ella se afla pe munte alături de un grup de prieteni, însă traseul a făcut ca oamenii să se răsfire. La un moment dat, fosta concurentă a pierdut marcajele. Aceasta a ajuns într-o zonă acoperită cu gheață și zăpadă. Colegii au observat imediat că Ella nu mai era pe traseul marcat.

„Eram într-un grup, doar că noi ne-am răsfirat, ca să zic așa, ne-am împărțit. Eram undeva pe la mijloc și, la un moment dat, eu am ieșit de pe traseu. Eu n-am mai văzut marcajele și am intrat într-o zonă cu gheață și cu zăpadă. Colegii mei m-au văzut că nu mai sunt pe traseu și, în momentul acela, au strigat la mine să rămân acolo. Au venit să mă ajute să mă redresez, să pot să ajung înapoi pe traseul marcat. Aveam bocanci speciali, aveam și gheruțele pe bocanci. M-am pus pe vine efectiv, pentru că simțeam că plec. Am încercat să mă țin, dar nu am putut. Gravitația și-a spus cuvântul.”

După cădere, Ella a reușit să ajungă până la o cabană cu ajutorul prietenilor săi. Starea ei a început însă să se agraveze. În cele din urmă, a fost nevoie de intervenția Salvamont.

„Până la cabană m-am dus, m-a ajutat unul dintre cei care era cu noi. Dar de acolo starea mea a escaladat. A trebuit să cheme Salvamont. Am avut noroc. M-a iubit Dumnezeu. Nu am oase rupte. Doar coastele de pe partea stângă, mi-au spus la radiologie că se vede o suprapunere a lor, doar că nu au nimic, nu pot să facă nimic în privința asta.”

Ella Vișan, despre experiența de la „Insula Iubirii”

Discuția de la Dan Capatos Show a ajuns și la experiența Ellei Vișan de la „Insula Iubirii”. Aceasta a spus că deși nu se aștepta să clacheze, tentația a fost prea mare și a ajuns să „se rostogolească” alături de Teo Costache prin resortul de lux.

„E o realitate diferită acolo. Cred că învățăm de zi cu zi, prin niște activități ale noastre cotidiene, și nu acordăm importanță acestor lucruri. Chiar nu mă așteptam să ne despărțim (n.r. fostul său logodnic, Andrei Lemnaru).”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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