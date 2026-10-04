Ella Vișan nu mai merge la „Survivor”, după accidentul teribil de la Vârful Negoiu. „Așa a vrut Dumnezeu, poate la anul”

Ella Vișan a suferit un accident pe Vârful Negoiu / Sursa foto: Colaj Cancan
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Ella Vișan a revenit cu un nou update după accidentul teribil suferit în timpul unei drumeții, în zona Vârfului Negoiu. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a ajuns la spital după ce a căzut aproximativ 100 de metri în gol și, deși investigațiile medicale au arătat că este bine, aceasta a dezvăluit că accidentul i-a dat peste cap planurile. Ella trebuia să participe la „Survivor”, însă nu mai poate merge în competiție. Vedeta a fost externată și se concentrează acum pe recuperare.

Fosta parteneră a lui Andrei Lemnaru a trecut prin clipe de panică în timpul unei drumeții în zona Vârfului Negoiu. Ella Vișan a căzut aproximativ 100 de metri în gol, iar accidentul i-a provocat mai multe răni și dureri în întregul corp.

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După ce le-a povestit urmăritorilor săi despre experiența cumplită prin care a trecut, blondina a revenit cu un nou mesaj în mediul online și le-a oferit detalii despre starea sa de sănătate.

Ella a explicat că a fost preluată de salvamontiști și dusă la Spitalul de Urgență din Sibiu, unde medicii i-au făcut mai multe investigații. Din fericire, rezultatele au fost bune, iar aceasta a fost externată.

Ella Vișan a ajuns la spital după ce a căzut 100 de metri în gol

Fosta concurentă a mărturisit că accidentul a fost unul extrem de serios, însă este recunoscătoare că lucrurile nu au avut urmări mai grave. Chiar dacă are mai multe răni, julituri și dureri, investigațiile medicale au arătat că situația este stabilă.

„Am fost preluată de salvamontiști, de la cabană. A fost o experiență foarte interesantă. Am fost dusă la Spitalul de Urgență din Sibiu, unde mi s-au făcut mai multe analize. Sunt bine, mi-am aranjat puțin coastele, dar sunt ok. CT-ul a ieșit bine, doar că am câteva repercusiuni în momentul de față. Am avut o plagă deschisă și mai multe julituri. Mă doare tot corpul, dar sunt bine”, a transmis Ella Vișan.

Blondina a încercat să păstreze și o notă de umor atunci când le-a povestit urmăritorilor ce i s-a întâmplat, însă a recunoscut că momentul a fost unul traumatizant.

„V-am făcut un video before Vârful Negoiu, acum vă fac un video after Vârful Negoiu. Am rezistat eroic la 100 m de stâncă, am picat în gol. O experiență pe care nu am cum să o uit și nici nu vreau să o mai repet. Momentan astea sunt daunele care se văd. Mă dor toate”, a spus fosta concurentă.

Ella Vișan, înainte de accident / Sursa foto: Social media

Accidentul i-a schimbat planurile. Ella nu mai merge la „Survivor”

Pe lângă rănile suferite, accidentul a venit și cu o veste neplăcută pentru Ella Vișan. Blondina trebuia să participe la „Survivor”, însă în urma celor întâmplate nu mai poate merge în competiție.

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a dezvăluit că participarea la show era unul dintre planurile sale. Din păcate, accidentul a făcut ca lucrurile să ia o altă turnură.

„Singurul aspect negativ, pe lângă toate juliturile, este faptul că trebuia să merg la «Survivor». Dar așa a vrut Dumnezeu. Poate la anul, cine știe? Am fost externată în această dimineață”, a mărturisit Ella Vișan.

Astfel, participarea la „Survivor” este pusă pe pauză, cel puțin pentru moment. Ella pare să privească însă situația cu optimism și nu exclude ca anul viitor să aibă din nou șansa de a participa la competiție.

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Secvența de la „Insula Iubirii” pe care Ella Vișan n-a avut curaj să o vadă nici până azi! „Îmi e rușine de mama”

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