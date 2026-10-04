Ella Vișan, desfigurată după un accident cumplit! Ex-participanta Insula iubirii, la un pas de moarte, după ce a căzut 100 metri în gol

Momente de panică pentru Ella Vișan, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”! Blondina a trecut printr-o experiență cumplită în timpul unei drumeții, după ce a căzut aproximativ 100 de metri în gol, în zona Vârfului Negoiu. Accidentul i-a provocat mai multe răni, iar Ella a mărturisit că o doare întregul corp și că experiența prin care a trecut este una pe care nu o va uita prea curând.

Ella Vișan a povestit în mediul online prin ce coșmar a trecut. Fosta participantă la „Insula Iubirii” se afla în zona Vârfului Negoiu când a avut loc accidentul. Căderea de la înălțime a fost una extrem de periculoasă, iar situația putea avea urmări dramatice.

Fosta parteneră a lui Andrei Lemnaru a căzut 100 de metri în gol

Chiar dacă a reușit să supraviețuiască incidentului, Ella a rămas cu mai multe leziuni vizibile și spune că durerile sunt prezente în tot corpul. În ciuda gravității situației, fosta concurentă de la „Insula iubirii” a încercat să păstreze și o notă de umor atunci când le-a povestit urmăritorilor săi ce s-a întâmplat.

„V-am făcut un video before Vârful Negoiu, acum vă fac un video after Vârful Negoiu. Am rezistat eroic la 100 de m de stâncă, am picat în gol. O experiență pe care nu am cum să o uit și nici nu vreau să o mai repet. Momentan astea sunt daunele care se văd. Mă dor toate”, a declarat Ella Vișan în mediul online.

„Râdem, glumim, dar a fost groaznic”

După accident, una dintre problemele cu care s-a confruntat Ella a fost și transportul către Brașov. Dacă inițial se întreba cum va reuși să ajungă din Porumbacu la destinație, situația s-a schimbat complet după căderea suferită.

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a făcut haz de necaz și a dezvăluit că, în urma incidentului, ar fi ajuns transportată cu ambulanța. Tonul ușor glumeț al mesajului nu a ascuns însă faptul că experiența a fost una traumatizantă.

„Îmi făceam griji cu ce o să ajung din Porumbacu la Brașov, acum știu sigur că o să ajung cu ambulanța. Râdem, glumim, dar a fost groaznic”, a mai spus tânăra.

Ella Vișan le-a mulțumit celor care au venit după ea

Într-un moment atât de dificil, ajutorul celor aflați în apropiere a fost esențial. Ella le-a transmis mulțumiri celor care au intervenit și au coborât în vale pentru a o ajuta după accident.

„Mulțumesc băieților care au venit după mine, în vale, și m-au luat”, a transmis fosta concurentă de la „Insula Iubirii”.

Accidentul de la Vârful Negoiu a transformat astfel o experiență care trebuia să fie una memorabilă într-un moment extrem de dificil pentru Ella Vișan. Căderea de aproape 100 de metri putea avea urmări tragice. Însă aceasta a reușit să treacă peste moment și să le povestească urmăritorilor săi ce s-a întâmplat.

Deocamdată, Ella spune că resimte dureri în întregul corp, iar următoarea perioadă va fi una dedicată recuperării după accident. Vedeta a ales să vorbească deschis despre cele întâmplate și să le arate fanilor și partea mai puțin plăcută din experiențele sale.

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