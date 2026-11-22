Ramona Olaru e obișnuită să întoarcă priviri și să le facă ziua mai frumoasă admiratorilor, dar există și situații în care vedeta de la Antena 1 rămâne cu un zâmbet larg pe chip după o întâlnire neașteptată cu un bărbat. CANCAN.RO a surprins-o pe asistenta de la Neatza fix la ieșirea de la cumpărături, dar „desertul” avea să fie servit abia la plecare.

Pe sistemul „nu este pentru cine se pregătește, este pentru cine se nimerește”, Ramona Olaru a avut parte de o întâlnire ad-hoc tocmai când se aștepta cel mai puțin.

Ramona Olaru, întâlnire neașteptată cu Alex Delea! Îmbrățișarea care i-a adus zâmbetul pe buze

După ce și-a făcut cumpărăturile singură, ca o femeie independentă cum deja o cunoaștem, Ramona se îndrepta spre parcare, gata să își conducă bolidul spre o nouă destinație. Știm și noi, fără ironie, că viața de vedetă vine la pachet cu multe drumuri.

Dar să revenim la partea de „ieșire”. Pe tocuri, machiată impecabil și cu sex-appeal-ul la purtător, Ramona a dat nas în nas cu… Alex Delea! Ea a supraviețuit în lupta dintre rafturi, iar el… el abia se apuca. S-au văzut, s-au plăcut, ce rămâne de făcut?! Mă rog, n-a fost, poate, chiar ca în celebrul refren, dar „ciocnirea” a avut urmări plăcute. Ramona Olaru și Alex Delea s-au îmbrățișat ca doi vechi prieteni, au schimbat miresmele de parfum și câteva amintiri, iar apoi și-au văzut de drum.

Bineînțeles, nu oricum! Imediat după ce l-a lăsat pe Delea să își facă și el tura de shopping, asistenta TV s-a îndreptat spre mașină, dar nimic n-a mai fost la fel. Zâmbet larg, voie bună și o stare schimbată radical după doar o îmbrățișare. Sau poate că Alex Delea este un adevărat „survivor” și pe vorbe, iar Ramona a lăsat și ea puțin garda jos. Strict la propriu, că tot frumoasa de la Neatza este îndrăgostită de antrenamentele de box, lupte și alte contacte din sporturi periculoase.

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