Gabriella pare să transmită mesaje cu subînțeles după experiența trăită la Insula Iubirii. Fosta ispită a atras din nou atenția în mediul online, după ce a publicat un videoclip în care apare alături de Rebeca, o fostă ispită a emisiunii, pe fundalul unei melodii ale cărei versuri pot fi interpretate drept o aluzie la povestea pe care a trăit-o cu Prințul Marco. Mai mult, bruneta s-a fotografiat și alături de un alt bărbat, un medic estetician cunoscut, iar imaginile nu au trecut neobservate.

După încheierea filmărilor pentru Insula Iubirii, povestea dintre Gabriella și Prințul Marco a rămas unul dintre subiectele intens discutate de fanii emisiunii. Cei doi s-au apropiat pe parcursul experienței din Thailanda, iar atracția dintre ei a fost evidentă. Mai mult decât atât, relația lor a depășit stadiul flirtului, cei doi ajungând să întrețină relații intime. Cu toate acestea, în momentul deciziei finale, Marco a ales să plece alături de soția sa, Bianca, după ce aceasta a decis să îi mai acorde o șansă.

Gabriella îi dă fatala Prințului Marco

Alegerea Prințului nu a însemnat însă că toate momentele petrecute pe insulă au fost uitate. Gabriella a rămas în atenția publicului, iar fiecare apariție a sa din mediul online este urmărită cu interes, mai ales atunci când pare să conțină trimiteri la experiența de la emisiune.

De această dată, fosta ispită a apărut într-un videoclip alături de Rebeca, iar melodia aleasă pentru material a atras imediat atenția. Versurile piesei vorbesc despre felul în care cineva încearcă să își păcălească propriul suflet, despre situația în care împarte patul cu o persoană, în timp ce sentimentele îi sunt îndreptate către altcineva. Tocmai această parte a melodiei poate da naștere unor interpretări, având în vedere povestea pe care Gabriella a avut-o cu Prințul Marco.

Alegerea versurilor nu este una lipsită de semnificație în contextul experienței trăite de cei doi. Marco a fost căsătorit pe tot parcursul emisiunii cu Bianca, însă apropierea de Gabriella a arătat că lucrurile dintre el și soția sa nu erau atât de simple. Cei doi au ajuns să aibă momente intime, iar Gabriella a devenit una dintre persoanele importante din parcursul concurentului în Thailanda. În cele din urmă, însă, Marco a ales să se întoarcă la femeia cu care era căsătorit.

„Cum e să își păcălești inima? Să dormi în pat cu cineva, dar în suflet cu altcineva? Cum e să îți păcălești sufletul? Să ștergi numere străine când te sună știi tu cine”, sunt versurile melodiei postate de Gabriella.

Dar videoclipul nu a fost singurul detaliu care a atras atenția. Gabriella a publicat și o fotografie în compania unui medic estetician cunoscut. Bruneta pare să fi ajuns în cabinetul acestuia pentru o vizită legată de proceduri estetice.

Prințul Marco e foc și pară pe Gabriella după confruntarea cu Bianca Ghiurcă. O acuză că minte: „Știe că nu este așa, este filmat tot”

Cum a „jignit-o” Bianca Ghiurcă pe ispita Gabriella după confruntarea de la bonfire. „Principesa” a fost subtilă, dar cu țintă!