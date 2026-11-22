Claudia Ion nu a terminat seria replicilor acide după experiența de la „Insula Iubirii”. După ce a avut un schimb de atacuri verbale cu Andrușca, pe care a taxat-o în urma confruntării de la bonfire, concurenta a revenit cu o remarcă și la adresa lui Mocăniță. Mesajul transmis de șatenă face referire la vulnerabilitate, sentimente și alegerile făcute în cadrul emisiunii.

Totul vine după ce Claudia Ion a luat parte la ceremonia focului alături de Andrușca. Cele două au avut un schimb de replici tensionat la bonfire, iar concurenta nu s-a ferit să își spună punctul de vedere. Șatena a avut atunci o atitudine tranșantă și a făcut mai multe observații la adresa Andrușcăi, momentul fiind unul dintre cele mai comentate de telespectatorii emisiunii.

Chiar și așa, se pare însă că discuțiile nu s-au oprit odată cu încheierea confruntării. Claudia continuă să fie activă în mediul online și să reacționeze la subiectele care au legătură cu fiecare ediție difuzată la „Insula Iubirii”.

Mocăniță a intrat în vizorul Claudiei

De această dată, șatena a vorbit despre vulnerabilitate și despre diferența dintre a face o alegere și a rămâne prins între două sentimente. Declarația sa pare să facă trimitere la situația lui Mocăniță și la emoțiile pe care acesta le-a arătat în cadrul experienței din Thailanda.

În timpul ceremoniei focului, Andrușca a precizat că, spre deosebire de partenera cu care Mocăniță a venit pe insulă, acesta a ezitat să dea frâu liber sentimentelor și să o sărute, deși, din atitudinea sa, și-ar fi dorit acest lucru. În schimb, Claudia l-a dat uitării pe cel cu care a fost într-o relație timp de trei ani și s-a apropiat de ispită mai mult decât ar fi permis limitele lui Mocăniță.

Astfel, concurenta a ținut să explice care este diferența dintre vulnerabilitate și sentimentele care rămân neexprimate.

„Vulnerabilitatea nu este când alegi pe altcineva, vulnerabilitatea este când plângi și nu știi de ce plângi. Plângi de soția ta sau plângi de focul ăleia de care te-ai îndrăgostit, aia este vulnerabilitate. Eu am făcut o alegere în emisiune, nu am stat între ce trebuie și dorință”, a spus Claudia în mediul online.

Claudia a postat un mesaj tranșant

În aceeași postare, concurenta a mai adăugat un mesaj, de această dată ceva mai scurt, dar la fel de tăios. Șatena a făcut apel la înțelegerea corectă a termenilor și le-a transmis celor care comentează să fie mai atenți la propriile situații înainte de a analiza viețile altora.

„Să învățăm sensul cuvintelor și după să vorbim, sau mai bine să ne uităm în oala noastră, înainte de a ne uita în a altcuiva”, a scris șatena.

Mesajul a fost interpretat de internauți drept o nouă înțepătură la adresa lui Mocăniță, mai ales în contextul declarației despre vulnerabilitate. Deși Claudia nu a oferit un nume în mod explicit, referirea la plâns, la sentimentele împărțite și la diferența dintre alegere și dorință a alimentat speculațiile privind persoana vizată.

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