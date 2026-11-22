Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului românesc, a murit la vârsta de 76 de ani. Fostul internațional a încetat din viață în Canada, acolo unde locuia de mai mulți ani.

Potrivit ProSport, fostul fotbalist locuia cu chirie într-un apartament care aparținea unui prieten al interpretului de muzică populară Gheorghe Turda. Acesta din urmă a confirmat decesul.

„Săracul Dudu, a murit, săracul… L-au găsit mort în casă. Dudu era în chirie la el în apartament, la prietenul meu”, a declarat Gheorghe Turda pentru ProSport.

Dudu Georgescu, dublu câștigător al Ghetei de Aur

Născut pe 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu și-a început cariera la Progresul București, unde a debutat în prima divizie în 1969. A evoluat ulterior la CSM Reșița, înainte de a ajunge, în 1973, la Dinamo.

În cei zece ani petrecuți la formația din Ștefan cel Mare, atacantul a câștigat patru titluri de campion al României și o Cupă a României. A înscris 207 goluri în 260 de meciuri de campionat pentru Dinamo, rămânând cel mai bun marcator din istoria clubului.

Cele mai importante performanțe individuale au venit în 1975 și 1977, când Dudu Georgescu a câștigat Gheata de Aur a Europei. În 1977, fostul atacant s-a clasat pe locul al nouălea în ierarhia Balonului de Aur.

Cu 252 de goluri în 371 de partide, Dudu Georgescu deține recordul de reușite în prima ligă din România. A îmbrăcat de 40 de ori și tricoul echipei naționale, pentru care a înscris 21 de goluri.

Ce spunea după moartea lui Mircea Lucescu

În aprilie 2026, după moartea lui Mircea Lucescu, fostul său coleg de la Dinamo, Dudu Georgescu a transmis o scrisoare emoționantă către ProSport, în care vorbea despre legătura dintre ei.

„A însemnat totul pentru mine ca fotbalist”, spunea fostul mare atacant despre Mircea Lucescu.

Într-un interviu acordat ProSport în noiembrie 2019, fostul atacant vorbea despre dezamăgirea trăită în relația cu Dinamo, după o încercare nereușită de a reveni în cadrul clubului.

„Dinamo mi-a întors spatele! Rămân cu ghetele, cu amintirea și cu dezamăgirea!”, mărturisea atunci Dudu Georgescu.

Ultimul său interviu a fost acordat aceleiași publicații pe 1 septembrie 2020, când a împlinit 70 de ani.

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